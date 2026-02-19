Kvins Hjūzs ar vārtu guvumu papildlaikā ieved ASV hokejistus pusfinālā
Kvins Hjūzs trešdien Milānā olimpisko spēļu hokeja turnīra ceturtdaļfinālā guva uzvaras vārtus papildlaikā, ieveidot ASV izlasi pusfinālā.
ASV pusfinālā tiksies ar Slovākiju, bet par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies Kanāda un Somija.
ASV hokejisti ceturtdaļfinālā ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Zviedriju.
Pirmie vārti tika gūti tikai 32. minūtē, kad pēc Džeka Hjūza metiena Dilans Larkins vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca 1:0 ASV labā. Tuvojoties trešā perioda beigām, zviedri nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un 91 sekundi pirms pamatlaika beigām Mika Zibanejāds panāca 1:1.
Papildlaika ceturtajā minūtē Hjūzs ar metienu pretinieku aizsegā pārspēja Jākobu Markstrēmu un nodrošināja amerikāņiem uzvaru.
Konors Helebaiks atvairīja 28 no 29 metieniem, bet Markstrēms tika galā ar 38 no 40 metieniem.
Pirms tam slovāki ar 6:2 pārspēja Vācijas valstsvienību, Kanādas hokejisti ar 4:3 papildlaikā uzvarēja Čehiju, bet Somija ar 3:2 pagarinājumā bija pārāka pār Šveici.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pēc zaudējuma 1:5 zviedriem izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā turnīru noslēdza desmitajā pozīcijā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs triumfēja Somijas hokejisti.