Vai Gvinetas Paltrovas meita Epla izslēgta no skolas, jo ņirgājusies par klasesbiedriem?
Holivudas aktrises Gvinetas Paltrovas un “Coldplay” līdera Krisa Mārtina meita Epla jau ilgu laiku tiek saistīta ar baumām, ka savulaik esot terorizējusi citu skolēnu un tāpēc izslēgta no mācību iestādes. Beidzot slavenās ģimenes pārstāve pati komentējusi ieilgušās tenkas un atklājusi patiesību.
Gvinetas Paltrovas un Krisa Mārtina 21 gadu vecā meita Epla Mārtina jau sen saskārusies ar tīmeklī izplatītajām baumām, ka viņa it kā izslēgta no skolas par ņirgāšanos un citu skolēnu terorizēšanu.
Nav skaidrs, no kurienes šīs tenkas cēlušās, taču ja ieraksta slaveno vecāku meitas vārdu sociālajos tīklos, iespējams atrast pat vairākas nepamatotas ziņas, kur apgalvots, ka jauniete nejauki izturējusies pret citiem vienaudžiem.
Tagad Epla beidzot nolēmusi pielikt punktu šīm baumām un izskaidrojusi patiesību pati. Jaunā modele savos “Instagram” stāstos ievietojusi komentāru no iepriekšēja ieraksta, kur baumas par ņirgāšanos un terorizēšanu nosauc par “pilnīgi nepatiesām”.
“Sveiki! Es nevēlējos atbildēt, bet šīs runas ir pilnīgi nepatiesas un jau izgājušas ārpus kontroles,” viņa rakstīja, atbildot uz cita lietotāja komentāru. “Es nekad neesmu izslēgta no skolas, īpaši jau par kāda terorizēšanu.”
Epla turpinājumā atzina, ka saprot, ka ne visiem viņa internetā patīk, bet jutusi, ka vajag ieviest skaidrību, jo šīs runas ir “pilnīgi nepatiesas”.
“Es ļoti labi saprotu, ka cilvēkiem var nebūt simpātijas pret mani, un tas ir pilnīgi normāli! Internets ir vieta, kur cilvēki var dalīties ar saviem uzskatiem. Bet šī tenkas ir absolūti nepatiesas. Es neesmu šāda tipa cilvēks, un ikviens, kurš mani pazīst, to zina.”
No kurienes radās baumas, ka Epla ņirgājas par citiem?
Nav skaidrs, no kurienes radušās baumas par to, ka Epla Mārtina, kura pašlaik studē tieslietas, vēsturi un sabiedriskās attiecības Vanderbilta universitātē Nešvilā, savulaik terorizējusi klasesbiedru. Runas parādījās laikā, kad izskanēja kritika par viņas uzvedību Debitantu ballē Parīzē 2024. gada decembrī. Šajā pasākumā piedalās jaunieši no aristokrātiskām ģimenēm un izcilu uzņēmēju un šovbiznesa cilvēku atvases. Vienā no greznā pasākuma video izskatījās, ka Epla cenšas traucēt citas debitantes foto mirklim.
Citā video no pasākuma, kuru drīkst apmeklēt tikai ar ielūgumiem, šķita, ka Epla izbola acis, ejot līdzās savam vakara partnerim, grāfam Leo Henkelam fon Donnersmarkam.
Aliēnora Lopina de Montmorta, sieviete, kuras fotogrāfijas izbojāšanā vainoja Eplu, vēlāk pozitīvi izteicās par Paltrovas meitu. 2024. gada intervijā žurnālā “People” franču grāfiene raksturoja Eplu kā “visjaukāko meiteni”.
“Viņa ir patiešām visjaukākā meitene! Viņa noteikti nav pelnījusi neko no tā, kas tagad līst pār viņas galvu,” sacīja Aliēnora. “Viņa bija visjaukākā meitene ne tikai pret mani, bet pret visām debitantēm!”