Lems par vēl vienu amatu Ogres mēra krēslu atstājušajam Helmanim
Ogres novada domes Finanšu komiteja ceturtdien lems par bijušā mēra Egila Helmaņa (NA), kuram nav pielaides valsts noslēpumam, iecelšanu par vietējās civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku, liecina rīcībā esošais lēmumprojekts.
Finanšu komitejas darba kārtībā ir iekļauts jautājums par grozījumiem Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un tās sastāvā. Lēmumprojektā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešams veikt pēc notikušās domes priekšsēdētāja un citu amatpersonu maiņas.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā, tāpēc komisijas priekšsēdētājs būs domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA).
Lēmumprojektā skaidrots, ka, ņemot vērā Ogres novada infrastruktūras nozīmi civilās aizsardzības plānošanā un plāna realizēšanā, nepieciešamību koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofu draudu gadījumā, ir saņemti priekšlikumi papildināt komisijas sastāvu ar Ogres novada pašvaldības Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāju Helmani, nosakot viņu kā vienu no komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.
Tāpat konstatēts, ka nepieciešams stiprināt nevalstisko organizāciju lomu civilās aizsardzības jomā, nodrošinot to aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, līdz ar to saņemts komisijas priekšsēdētāja vietnieka Pētera Špakovska priekšlikums papildināt komisijas sastāvu ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Iklāvu (NA), kuram ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, teikts lēmumprojektā.
Tāpat pagājušā gada 19. septembrī pašvaldībā saņemta Valsts meža dienesta vēstule, kurā pašvaldība informēta, ka komisijā Valsts meža dienestu pārstāvēs Centra virsmežniecības Ogres mežniecības vecākais mežzinis Aivis Strauts, kuru nepieciešamības gadījumā aizvietos Centra virsmežniecības Ogres mežniecības mežzinis Valdis Rubažs.
Lēmumprojektā norādīts, ka nepieciešamas arī citas izmaiņas komisijas sastāvā, jo mainījušies pārstāvji no Ogres novada pašvaldības policijas, Ķeguma pilsētas pārvaldes, Ogres novada Sociālā dienesta un pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Lielvārdes Remte".
Lēmums par izmaiņām komisijas nolikumā un sastāvā vēl jāpieņem domes sēdē.
Kā vēstīts, Helmanis pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas ir ieguvis gan Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatu ar 2500 eiro lielu algu, gan novada domes priekšsēdētāja biroja vadītāja amatu, kur viņa atalgojums ir 3500 eiro.
Valsts drošības dienestā (VDD) norādīja, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos pašvaldībām būtu rūpīgi jāizvērtē speciālo pielaidi valsts noslēpumam nesaņēmušo amatpersonu turpmākais ieņemamais amats vietvarā.
No pašvaldību vadītājiem, kuri bija prasījuši pielaidi valsts noslēpumam, tā atteikta vienīgi līdzšinējam Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV) un nu jau amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP). Savukārt Helmanis pameta Ogres novada domes priekšsēdētāja amatu, pēc paša skaidrotā, veselības problēmu dēļ, tā arī neiesniedzis dokumentus pielaides saņemšanai.
Savukārt Jūrmalas dome pērn rudenī nolēma pašvaldībā izveidot jaunu - Stratēģiskās plānošanas jautājumu - komiteju, kuras vadīšanu uzticēja Truksnim. Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) Bartaševiču atstādināja no amata.
Tāpat pielaide atteikta bijušajam Madonas vicemēram Aigaram Šķēlam (ZZS/LRA). Šķēls turpinās pašvaldībā vadīt Attīstības komiteju, kur tiks palielināts viņa darba apjoms.