Latvijas amatpersonas paralimpiskās spēles neplāno apmeklēt klātienē
Latvijas amatpersonas, kuras bija ieļautas Latvijas Olimpiskās komitejas goda viesu sastāvā Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, neplāno klātienē apmeklēt paralimpiskās spēles.
To klātienē neplāno darīt ne Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), ne Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ne izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV), apliecināja šo amatpersonu pārstāvji.
Siliņa un Rinkēvičs apmeklēja Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, kā arī tikās ar vairākiem Latvijas sportistiem spēļu laikā, savukārt Melbārde plāno apmeklēt spēļu noslēguma ceremoniju.
Latvijas paralimpiskās delegācijas vadītāja būs Saeimas deputāte Zane Skujiņa-Rubene (JV). Viņa ir bijusi Latvijas delegācijas vadītāja visās paralimpiskajās spēlēs kopš 2016. gada. Citas amatpersonas Latvijas paralimpiskās delegācijas sastāvā nav iekļautas.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Latviju šajās Ziemas paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs septiņi sportisti - Ojārs Briedis, Linda Meijere, Elija Asniņa, Sergejs Djačenko un Jurijs Volgins sacentīsies ar pasaulē spēcīgākajām nacionālajām ratiņkērlinga komandām, bet ratiņkērlinga jaukto pāru komandu pārstāvēs Poļina Rožkova un Agris Lasmans, kuri būs arī Latvijas karognesēji šajās spēlēs.