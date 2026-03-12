Čērčila vietā āpsis: Anglijas banka paziņo par vēsturiskām izmaiņām
Lielbritānijas centrālā banka – Anglijas Banka – trešdien paziņojusi par plāniem nākamajā banknošu sērijā vēsturiskas personības, tostarp bijušo premjerministru Vinstonu Čērčilu, aizstāt ar vietējo savvaļas dzīvnieku, piemēram, ežu vai āpšu, attēliem.
Līdz šim uz Lielbritānijas banknotēm tradicionāli tika attēlotas ievērojamas vēsturiskas personības. Uz piecu mārciņu naudaszīmes, piemēram, attēlots Vinstons Čērčils.
Lēmums par dizaina maiņu pieņemts, balstoties uz iedzīvotāju viedokli. 2025. gada vasarā veiktajā aptaujā, kurā piedalījās ap 44 000 cilvēku, 60% respondentu kā vēlamo jauno naudaszīmju tēmu norādīja dabu. Savukārt mazākums jeb 38% aptaujāto pauda vēlmi arī turpmāk uz banknotēm redzēt vēsturiskas personības.
Anglijas Banka skaidro, ka meklē motīvus, kas simbolizē Apvienoto Karalisti, uzrunā sabiedrību un neizraisa strīdus. 2026. gada vasarā, iedzīvotāji jaunā aptaujā varēs izvēlēties, kādus dzīvniekus vēlas redzēt uz banknotēm. Banka uzsver, ka izvēlēties varēs tikai savvaļas dzīvnieku attēlus.
Lai gan banka vēlas izvairīties no domstarpībām, aģentūra "Bloomberg" ziņo, ka vēsturisko personību izzušana no banknotēm varētu izraisīt neapmierinātību, īpaši konservatīvi noskaņotajā sabiedrības daļā, kas Čērčilu uzskata par vienu no nozīmīgākajām figūrām Lielbritānijas vēsturē.