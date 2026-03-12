Floridā izplatās absurdas baumas: delfīni nolaupījuši vīrieti un piespieduši viņu būvēt zemūdens pilsētu
Delfīni atkal nonākuši ziņu virsrakstos, un šoreiz viņus apsūdz par visdīvainākā “attīstības projekta” īstenošanu Floridā.Lī apgabala šerifa birojs bija spiests ieviest skaidrību pēc tam, kad internetā izplatījās absurdas baumas, ka delfīni, kuri tiek uzskatīti par vieniem no gudrākajiem dzīvniekiem pasaulē, stāv aiz zemūdens būvniecības projekta pie Floridas krastiem.
Šis stāsts kļuva populārs pēc plaši izplatīta ieraksta sociālajos tīklos, kurā tika pieminēts kāds Floridas iedzīvotājs, kurš it kā ziņojis, ka viņu “nolaupījuši delfīni un piespieduši būvēt zemūdens pilsētu”. Šerifa birojs reaģēja ar ironisku paziņojumu, mierinot iedzīvotājus, ka reģiona nekustamā īpašuma tirgus tomēr nav paplašinājies zem jūras līmeņa un tā ir tikai izplatīta viltus ziņa.
Likumsargi norādīja, ka konsultējušies ar savu izdomāto “Zemūdens būvniecības izmeklēšanas komandu”, lai pārbaudītu šo apgalvojumu. Pēc iestādes teiktā, delfīni, kas mīt Floridas dienvidrietumu piekrastes ūdeņos, “noliedz jebkādu saistību” ar it kā notiekošo dziļjūras attīstības projektu.
Lai gan baumas internetā izraisīja daudz smieklu, šerifa birojs uzsvēra, ka situācija ir tikai joku līmenī. Iestāde rotaļīgā atrunā piebilda: “Šo baumu tapšanas laikā neviens delfīns necieta.”
Šerifa birojs bieži izmanto vieglus un humoristiskus ierakstus, lai iesaistītu vietējo sabiedrību, apvienojot vietējo kolorītu ar piekrastes humoru. Šajā gadījumā amatpersonas norāda, ka vienīgais, kas Lī apgabalā atrodas zem ūdens, ir ierastais zivju, gliemežvāku un jūras radību sajaukums, nevis būvbrigādes vai okeāna arhitekti.
Neraugoties uz to, cik plaši šis apgalvojums izplatījās, varasiestādes saka, ka nav nekādu pierādījumu par jebkādu zemūdens pilsētu — ne esošu, ne plānotu.