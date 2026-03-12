47 gadu vecumā mūžībā devusies rakstniece un tulkotāja Lilija Berzinska
47 gadu vecumā mūžībā devusies rakstniece, tulkotāja, ilustratore un humanitāro zinātņu doktore Lilija Berzinska (1978–2026), sociālajos tīklos informē tulkotāja Silvija Brice.
Berzinska galvenokārt rakstīja un ilustrēja grāmatas bērniem. Savu debiju rakstniecībā viņa piedzīvoja 2009. gadā ar grāmatu "Nezināmais zvērs". Turpmākajos gados pie lasītājiem nonāca vēl vairāki viņas radīti bērnu literatūras darbi: "Ziloņu dārzs" (2012), "Pļavas pasakas" (2014), "Lamzaks meklē lamzaku" (2016) un "Skelets skapī" (2018). 2015. gadā klajā nāca Berzinskas pirmais darbs pieaugušajiem – romāns "Putnu osta", savukārt 2017. gadā tika izdota pasaka "Pasaules centrs".
Autores literārais sniegums ticis augstu novērtēts arī profesionāļu vidū. Grāmatas "Ziloņu dārzs" un "Lamzaks meklē lamzaku" tika nominētas Latvijas Literatūras gada balvai (LaLiGaBa), bet 2019. gadā par grāmatu "Skelets skapī" Berzinska šo prestižo apbalvojumu saņēma.
Līdztekus rakstniecībai un ilustrēšanai Berzinska aktīvi nodarbojās ar tulkošanu, latviešu valodā no angļu un krievu valodas atdzejojot un iztulkojot vairākus desmitus grāmatu gan pieaugušajiem, gan bērniem.
2011. gadā Latvijas Universitātē (LU) viņa ieguva doktora grādu teoloģijā, aizstāvot promocijas darbu "Māsa Marija Stefana kā Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja". Savas zināšanas viņa nodeva tālāk studentiem, strādājot par lektori gan Latvijas Universitātē, gan Rēzeknes Augstskolā.