Dienvidkurzemes novada pašvaldība uzsāk projektu “Skola - kopienā”
Dienvidkurzemes novada pašvaldība uzsāk ESF+ projektu “Skola – kopienā”, lai stiprinātu skolu, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbību un mazinātu sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Iniciatīvu projektu konkurss atbalstīs neformālās izglītības aktivitātes, kas motivē skolēnus turpināt mācības un veicina viņu piederību skolai un kopienai, iesaistot arī ģimenes un NVO.
Projekta ietvaros tiek organizēts iniciatīvu projektu konkurss “Skolas – kopienas iniciatīvu projekti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un sociālās atstumtības riska mazināšanai”, kura mērķis ir atbalstīt aktivitātes, kas veicina skolēnu motivāciju turpināt izglītību, stiprina viņu piederības sajūtu skolai un kopienai, kā arī sekmē aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Iniciatīvu projektu konkursā var iesaistīties pašvaldības un izglītības iestādes sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vietējā kopienā. Projekti paredz dažādas aktivitātes, kas tiek īstenotas, izmantojot neformālās izglītības metodes, iesaistot skolēnus, viņu ģimenes, pedagogus un citus kopienas pārstāvjus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam.
Iniciatīvu projektu mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu skolēni no 1. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, tostarp jaunieši, kuri saskaras ar dažādiem sociāliem, izglītības vai ģimenes izaicinājumiem. Projekts veicinās arī vecāku un ģimeņu aktīvāku iesaisti izglītības procesā un sadarbību ar vietējām institūcijām.
"Projektu konkurss tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 "Skola – kopienā" ietvaros, kura mērķis ir stiprināt skolas un kopienas sadarbību un mazināt sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus."