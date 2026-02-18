Tampas zoodārzā mirusi Floridas slavenākā puma Lūsija. Varbūt tieši viņa kalpoja par iedvesmu Stenlija kausa ieguvēju "Panthers" logotipam
ASV Tampas pilsētas zooloģiskais dārzs pavēstījis skumju ziņu, ka aizsaulē aizgājusi Floridas slavenākā puma Lūsija, kas zoodārza apmeklētājus iepriecināja gandrīz 20 gadus. Pēdējos gadus Lūsija sirga ar vēzi un, stāvoklim krietni pasliktinoties, tika pieņems lēmums izbeigt viņas ciešanas.
“Mēs zinājām, ka tad, kad šis brīdis pienāks, mums trūks vārdu,” Tampas zoodārzs pavēstīja sociālajos plašsaziņas līdzekļos, norādot “nenovērtējamo iespaidu, kādu Lūsija atstāja uz miljoniem apmeklētāju un aktualizēja uz iznīcības robežas esošo Floridas pumu populācijas saglabāšanu. “Lūsij, tu biji tik ļoti mīlēta un tevis pietrūks.”
Lūsijas stāsts sākās ar cīņu par izdzīvošanu tālajā 2007. gadā. Viņu atrada mammas pamestu ar galvas traumu un nopietnu atūdeņošanos. Tampas zoodārza speciālisti nodrošināja viņas atkopšanos, taču smagie ievainojumi izslēdza iespēju viņu kādreiz izlaist atpakaļ savvaļā. Lūsija bija slavena ar visus apburošo dzīvespriecīgo raksturu, spēcīgu pieķeršanos saviem kopējiem un bija ļoti iecienījusi arbūzus.
Dzīvojot savās jaunajās mājās, Lūsija kļuva par simbolu Floridas pumām, kuras Ziemeļamerikā mēdz dēvēt arī par panterām. Turpmāko gadu gaidā viņas attēls parādījās uz ASV pastmarkas un pat tika projicēts uz Ņujorkas leģendārā “Empire State Building” debesskrāpja, lai pievērstu uzmanību savvaļas dzīvnieku aizsardzībai.
Zīmīgi, ka Floridas štatā kopš 1993. gada pastāv Nacionālās hokeja līgas komanda “Florida Panthers”, kuras logotipā sākotnēji bija attēlota zobus atņirgusi puma lēcienā, bet kopš 2016. gada kluba jaunajā logotipā redzama majestātiska puma, kas raugās tālumā — gluži kā Lūsija. Varbūt jaunais logotips arī atnesis klubam veiksmi, jo pēdējās trīs sezonas tas iekļuvis Stenlija kausa finālā, kāroto trofeju izcīnot 2024. un 2025. gadā.
It’s official – we have a new look!!— Florida Panthers (@FlaPanthers) June 2, 2016
Details » https://t.co/xewByUYgZl pic.twitter.com/UVUy0sN0pX
Puma (Puma concolor couguar) ir Floridas štata oficiālais dzīvnieks, taču joprojām kritiski apdraudēts — savvaļā palikuši tikai aptuveni 120 līdz 230 pieauguši īpatņi, kaut gan situācija ir krietni uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadu desmitiem.
Interesantu sižetu par Floridas pumām var noskatīties šeit.