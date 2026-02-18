Gandrīz desmit gadu bija uzvedies kā godavīrs, bet nu Šaija Labafs atkal nonāk rokudzelžos
Filmas "Transformeri" zvaigzne Šaija Labafs otrdienas rītā saslēgts rokudzelžos un apcietināts pēc konflikta bārā.
Šaija Labafs gandrīz desmit gadu bija izticis bez arestiem, taču šā gada “Mardi Gras” karnevāls pārtrauca šo mierīgo posmu. 39 gadus vecais aktieris aizturēts otrdien, 17. februārī, pēc kautiņa svinību laikā Ņūorleānā. Viņam izvirzītas divas apsūdzības par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, un līdz tiesas sēdei vēlāk tajā pašā dienā viņš paturēts apcietinājumā
Aizturēšana notika pēc skaļas un notikumiem bagātas nedēļas nogales Ņūorleānā. Kā vēsta “The Hollywood Reporter”, Labafs pilsētā bija ieradies jau ceturtdien, lai ļautos “Mardi Gras” svinību virpulim. Portāls “TMZ” publicējis video, kurā redzams, kā aktieris bez krekla pēc konflikta saņem mediķu palīdzību. Tomēr joprojām nav skaidrs, kas tieši izraisīja kautiņu.
Dienās pirms aizturēšanas aktieris bieži manīts vietējos bāros. Sarunā ar “The Hollywood Reporter” kāds apsargs raksturojis Labafu kā “diezgan agresīvu”, savukārt kāds bārmenis izteicies, ka viņš “terorizējis pilsētu”.
Filmas “Disturbia” aktierim gadiem ilgi bijušas problēmas ar likumu, tostarp saistītas ar agresīvu uzvedību alkoholisma dēļ. 2022. gadā viņš atklāja, ka vairāk nekā pusotru gadu nav lietojis apreibinošos dzērienus. Pērn viņš panāca izlīgumu tiesas prāvā par seksuālu vardarbību, ko pret viņu bija ierosinājusi bijusī draudzene mūziķe FKA Twigs.
Pēdējo divdesmit gadu laikā Labafs vairākkārt arestēts par miesas bojājumu nodarīšanu. Iepriekšējā aizturēšana notika 2017. gadā par atrašanos sabiedriskā vietā reibumā, huligānismu un pretošanos policijai. Pēc tam šķita, ka aktieris savu dzīvi ir mainījis uz labo pusi.
Jau otrdienas, 17. februāra, vakarā Labafs atbrīvots no apcietinājuma un taisnā ceļā devies uz bāru, lai turpinātu “Madri Gras” svinības.
Izdevuma “The Daily Mail” rīcībā nonākušajā video redzams, kā aktieris pēc iznākšanas no apcietinājuma norauj aproci un uzkliedz paparaci: “Liec mani mierā, vecīt!”, bet pēc tam aizskrien prom. Vēlāk viņš ar kājām nogājis aptuveni trīs kilometrus, lai nokļūtu līdz “Mardi Gras” parādes maršrutam. Izdevums vēsta, ka viņš veikalā “VooDoo Mart” iegādājies jaunu kreklu un saulesbrilles, pārģērbies, izdzēris alu un nofotografējies kopā ar faniem.