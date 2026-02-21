"Tas bija kā filmā!" - latviešu slavenības pārsteidz eksotiskā Puertoriko
Mūziķis Lauris Reiniks, menedžere Santa Kola un producents Jānis Kļaviņš ar sievu šogad bija devušies ceļojumā uz Puertoriko - galamērķi, kas nav tik ierasts latviešu ceļotāju vidū.
Brauciens bijis gan skaistu mirkļu, gan arī negaidītu politisku pavērsienu pilns. “Hello, it’s me! Everything is fine!” (Sveiki, te es! Viss ir kārtībā) saviem 75 500 sekotājiem sociālajā platformā "Instagram" vēstīja mūziķis Lauris Reiniks, publicējot foto no Puertoriko.
“Mums ir tradīcija katru gadu braukt kaut kur ceļojumā. Parasti uz tūristiem zināmām vietām, bet ne tik ierastām, kā, piemēram, Spānija vai Itālija,” stāsta Santa. Kopā ar Reiniku viņa ceļo ne pirmo reizi, reizēm brauc arī lielākās kompānijās, kur pievienojusies mūziķa māsa Rūta. Šoreiz bijuši četratā un uz vietas nejauši satikuši vēl vienu draugu. Ideja par Puertoriko nav bijusi spontāna – šis galamērķis jau kādu laiku bijis viņu ceļojumu sarakstā.
Miers džungļos pret pilsētas ritmu
Ceļojumu laikā kompānija apvienojusi gan aktīvu izzināšanu, gan arī pilnīgu atpūtu. Salas galvaspilsētā Sanhuanā valdījis ātrāks ikdienas ritms – vairāk bijis jāstaigā, jāapskata un jāiepazīst. Savukārt džungļu viesnīcā valdījis pilnīgs miers. Atpūtnieki varējuši vienkārši gulēt pie baseina, lasīt grāmatu, dzert kafiju. Turpat bijusi iespēja baudīt arī pusdienas un vakariņas. Vietējā virtuvē gan sevišķu pārsteigumu nav bijis. Ēdieni bijuši garšīgi, taču lielākoties viss pielāgots Eiropas gaumei. No Puertoriko virtuves visvairāk atmiņā palikuši plantāni – banāniem ļoti līdzīgi augļi, kuri vairāk piemēroti gatavošanai, nevis ēšanai svaigā veidā. Tie ceļotājiem šķituši sevišķi gardi.
Politiskā spriedze – ceļojuma negaidītais pavērsiens
Lai gan pati sala šķitusi skaista un līdzīga citām Karību salām, daži piedzīvojumi atstājuši ne tik pozitīvas atmiņas: “Laikā, kad bijām Puertoriko, notika tā situācija ar Venecuēlu un Trampu. Mūsu sala bija ļoti tuvu, turklāt vēlāk arī uzzinājām, ka cauri mūsu pilsētai tika transportēti cilvēki no Venecuēlas, visi gaisa ceļi tika slēgi. Tas noteikti paliks atmiņā.”
Pludmale, kas tumsā mirdz
Tomēr īstā ceļojuma kulminācija vēl tikai sekojusi – bioluminiscējošā pludmale, kas tumsā mirdz. “Man personīgi tas laikam atstāja vislielāko iespaidu, perfekts noslēgums braucienam. Tas tiešām bija, kas tāds, ko parasti redzam tikai filmās, piemēram, Avatarā, bet izrādās, ka tā ir arī realitāte. Viena no spožākajām pludmalēm ir tieši tur. Ir bijušas reizes, kad internetā saskaties bildes un video, kas vispār neatbilst realitātei, bet šeit tā nebija, viss bija tieši kā bildēs,” stāsta Santa.