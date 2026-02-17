Olimpiskajās spēlēs atsakās pieņemt Snoop Dogg kredītkarti, kad viņš vēlas nopirkt burgeru
Ziemas olimpisko spēļu laikā noraidīta Snoop Dogg bankas karte, kad viņš vēlējās samaksāt par ēdienu. Čīzburgeru un vistas spārniņus kāda ģimene viņam atļāva paņemt bez maksas. Leģendārais reperis vēlāk savu parādu nokārtoja, uzdāvinot labvēļiem bezmaksas biļetes uz olimpiskajām finālsacensībām.
Spēļu laikā Milānā un Kortīnā reperis Snoop Dogg bija redzams daudzos pasākumos, atbalstot amerikāņu sportistus. Tiek ziņots, ka Parīzes 2024. gada olimpiskajās spēlēs viņš no telekanāla NBC saņēmis 500 000 ASV dolāru dienā par savu dalību, turklāt viņa līgumā bijis paredzēts pat bonuss par televīzijas reitingiem.
Snoop Dogg izbauda laiku ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā-Kortīnā
NBC ir ASV olimpisko spēļu raidtiesību īpašnieks. 2014. gadā kanāls ar Starptautisko olimpisko komiteju noslēdza iespaidīgu 7,75 miljardu ASV dolāru vērtu līgumu, kas ir spēkā līdz 2032. gadam. Milānas–Kortīnas spēlēs Snoop Dogg tika pieteikts kā NBC korespondents un ASV komandas goda treneris.
Tomēr pagājušajā nedēļā reperim nācās piedzīvot neērtu brīdi — viņa bankas karte tika noraidīta, kad viņš mēģināja samaksāt par ēdienu. Sofija Valmadre, kuras ģimenei pieder bārs Livinjo, aģentūrai “Reuters” pastāstīja, ka ļāvuši Snoop Dogg paņemt ēdienu bez maksas, bet jau nākamajā dienā viņš savu parādu atlīdzinājis ar olimpisko spēļu biļetēm.
“Snoop pasūtīja čīzburgeru, vistas spārniņus, vistas nagetus un frī kartupeļus “Cronox” bārā, kas pieder maniem vecākiem,” stāstīja Valmadre. “Viņš sūtīja savus darbiniekus pēc ēdiena un lai samaksātu, bet viņiem tas neizdevās. Nezinu, kāpēc, bet maksājums nenotika. Tad mana mamma viņam pateica, ka viss kārtībā - viņš var ņemt ēdienu arī bez samaksas. Šodien viņš mums atsūtīja piecas biļetes uz finālu. Paldies, Snoop!”
Valmadre un viņas ģimene saņēma biļetes uz vīriešu snovborda finālu, kas notika piektdien. Par olimpisko čempionu kļuva Juto Totsuka, apsteidzot austrālieti Skotiju Džeimsu un savu tautieti Rjuseju Jamadu. Finālu klātienē apmeklēja arī Snoop Dogg, kurš sacensības vēroja kopā ar leģendāro amerikāņu snovbordistu Šonu Vaitu.
Vaits šajā disciplīnā ir trīskārtējs olimpiskais čempions — viņš uzvarēja Turīnā 2006. gadā, Vankūverā 2010. gadā un Phjončhanā 2018. gadā.
Šons Vaits pat sniedza Snoop Dogg snovborda nodarbību, reperis izmēģināja arī bobsleju, kas bija daļa no viņa darba olimpisko spēļu atspoguļošanā telekanālā NBC. “Tā bija mana pirmā reize uz ledus, darot ko tādu [kērlingu]. Es biju pietiekami drosmīgs, lai pamēģinātu. Un, ziniet, es to darītu atkal un atkal — man ļoti patika. Tas bija lieliski,” viņš sacīja raidījumā “Today”. “Bobslejā gan es vairs nekad nebraukšu. Tas nav domāts man. Es tur izskatos labi, bet lejā gan nebraukšu. Tomēr labi pavadīju laiku.”