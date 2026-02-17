15. reizi notiks festivāls "Laba Daba"; uzsākta biļešu tirdzniecība
Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls “Laba daba” notiks 17.–19. jūlijā Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki” (Cēsu novads, Līgatnes pagasts).
Jau piecpadsmito reizi festivāls “Laba daba” aicina uz nedēļas nogali, kur kultūra un daba kopā svin vasaru - koncerti un skatuves māksla, kino un darbnīcas, sarunas un kustība, un starp visiem notikumiem, īsta vasaras brīvdienu sajūta. Tā ir vieta, kur satikt sen neredzētus māksliniekus, aiziet uz izrādi kopā ar bērniem, noskatīties īsfilmu maratonu, izstaigāt Ratnieku dabas takas, nakšņot ābeļdārzā vai dejot rasā basām kājām. “Laba daba” ir vienīgais lielais, ģimenēm un dabai draudzīgs mūzikas un mākslas festivāls, kas norisinās ārpus pilsētvides un piedāvā brīvdienas pie dabas, plašā programmas noskaņu gammā, skaistā Gaujas Nacionālā parka teritorijā.
Programmā plānoti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi: koncerti, īpaši muzikāli kopprojekti un dīdžeju seti, teātra izrādes, dejas un performances, dzejas lasījumi, kino, radošās darbnīcas, sporta spēles, amatnieku tirgus, meistarklases un “Dzīvo sapņu dārzs”. Mūzikas programma aptvers plašu žanru loku, no alternatīvā roka, panka un regeja līdz elektroniskai un eksperimentālai mūzikai, kā arī dziesminiekiem un koriem. Nereti māksliniekiem sadarbojoties un uzstājoties festivālam īpaši veidotos priekšnesumos, neredzētos sastāvos un skanējumos.
Festivāls norisināsies uz piecām skatuvēm ar programmu, kurai var sekot līdzi visa pasākuma laikā. Galvenie muzikālie akcenti un vairāki ārvalstu viesi tradicionāli pulcēsies uz “Lāča” un “Eža” skatuvēm, elektroniskās mūzikas programma uz “Kraukļa” skatuves. Šķūnī jeb uz “Suņa” skatuves plānota teātra, dejas izrāžu un performanču programma. Filmu programma notiks “Kino zālītē” sadarbībā ar Rīgas starptautisko īsfilmu festivālu “2Annas”, kur skatāms īpaši atlasīts tematisko īsfilmu maratons. Festivāla centrālajā laukumā darbosies LR6 – LU Radio NABA skatuve un tiešraides studija - 36 stundu garumā ar tiešraidēm, sarunām un festivāla notikumu atspoguļojumu radio viļņos.
“Laba daba” turpina pieejamāku biļešu politiku un ģimenēm draudzīgus nosacījumus: pieejamas pusaudžu un studentu biļešu kategorijas. Kā ierasts, bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, kā arī visiem biļešu īpašniekiem telšu pilsētiņā dzīvošana ir bez papildu maksas. Latvijas mākslinieku programma un ārvalstu viesi tiks izziņoti pakāpeniski; skatuvju programma un paralēlo norišu klāsts tiks regulāri papildināts.
Biļešu tirdzniecība ir sākusies - biļetes pieejamas www.labadaba.lv un www.lolo.lv.
