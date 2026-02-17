Mišela Obama izdūrusi 10 jaunus pīrsingus. Bet Barakam vajadzēja trīs dienas, lai to pamanītu!
Bijusī ASV pirmā lēdija Mišela Obama nebaidās eksperimentēt ar savu tēlu, un to viņa nesen vēlreiz pierādījusi, demonstrējot desmit jaunus ausu pīrsingus.
62 gadus vecā Mišela sava podkāsta “IMO” jaunākajā sērijā pastāstīja, ka ausis caurdūrusi desmit reizes - turklāt vienas vizītes laikā. Viņas brālis Kreigs Robinsons, ar kuru Obamas kundze kopā vada podkāstu, uzreiz pamanīja jaunās pārmaiņas. Taču Mišela pastāstīja, ka viņas vīram Barakam bijušas vajadzīgas trīs dienas, lai ievērotu.
“Kā es saprotu, tu mēģināji izdurt ausis un domāji, ka es to nepamanīšu. Bet es redzu — tev ausī ir vesela virkne jaunu pīrsingu,” Kreigs sacīja māsai, un Mišela paskaidroja, kāpēc izvēlējusies spert šādu soli. “Es vienmēr biju domājusi par vēl kādu pīrsingu ausī, bet tā arī neatradu laiku,” viņa stāstīja. “Man jau bija otrais caurumiņš, ko izdūru vēl pirms bērnu piedzimšanas. Taču ar laiku kļuvu slinka un pārstāju tajā nēsāt auskarus.”
Mišela turpināja: “Mūsdienās jaunieši, kas ir manā dzīvē, caurdur ausis krietni vairāk. Rotas kļuvušas daudz skaistākas — ausī veidojas tāds kā mirdzošs zvaigznājs,” viņa piebilda, demonstrējot jaunos auskarus. Kad Kreigs pajautāja, cik tieši pīrsingu viņai ir, Mišela pasmaidīja: “Es sākumā plānoju tikai dažus,” un atcerējās, kā teikusi meistarei: “Ak, izdursim vēl tur… un vēl vienu tur. Jā, pamēģinām arī šeit!”
“Tā vienas vizītes laikā es tiku pie desmit pīrsingiem,” viņa pastāstīja. “Oi, sāpīgi!” pajokoja Kreigs. “Nemaz nebija tik traki,” viņa nomierināja brāli.
Atceroties vīra reakciju, Mišela smējās: “Barakam vajadzēja vairākas dienas [lai ievērotu]. Viņš teica: ‘Tu pēdējā laikā matus turi vaļā, nevis saņem uz augšu.’ Un es atbildēju: ‘Es taču guļu tev blakus katru nakti, draudziņ!’”
Pāris iepazinās 1989. gada jūnijā, kad Baraks sāka darbu juridiskajā firmā “Sidley Austin”. Toreiz Mišela, meitas uzvārdā Robinsone, bija viņa vecākā padomniece pirmos trīs mēnešus un sākumā atteicās no uzaicinājumiem aiziet uz randiņu. Tomēr drīz viņa piekrita, un pirmais randiņš bija saldējuma kafejnīcā “Baskin-Robbins”. “Es viņu noskūpstīju, un viņa garšoja pēc šokolādes. Mēs uzreiz sapratāmies… līdz randiņa beigām viss bija skaidrs — es biju apburts,” Baraks reiz stāstīja žurnālam “O Magazine”.
Pie ēkas, kur tas notika, tagad ir piemiņas plāksne ar uzrakstu, kas atgādina par brīdi, kad “prezidents Baraks Obama pirmo reizi noskūpstīja Mišelu Obamu”. Pāris apprecējās 1992. gadā, un viņu ģimenē piedzima divas meitas. 1998. gada 4. jūlijā pasaulē nāca Mālija Anna Obama, bet 2001. gada 10. jūnijā — Nataša Obama, kuru ģimenē sauc par Sašu.
Baraks un Mišela nekad nav kautrējušies publiski apliecināt savas jūtas. Janvārī Baraks sirsnīgi sveica sievu 62. dzimšanas dienā. “Daudz laimes dzimšanas dienā sievietei, kura izgaismo ikvienu telpu, kurā ienāk. Es tevi mīlu, Miš,” divu meitu tēvs rakstīja vietnē “Instagram”, pievienojot smaidīgu abu kopbildi.