Britu realitātes šova zvaigzne spiesta pārdot laulības gredzenu, kad uzzināja traģiskās ziņas
Britu TV realitātes šova “22 Kids and Counting” zvaigznei Millijai Redfordai nācies pieņemt sāpīgu lēmumu un ieķīlāt laulības gredzenu, kad ģimene nonāca smagā situācijā un bija nepieciešams glābt dzīvību.
Millija un Hārlijs Redfordi saskārās ar smagu izvēli televīzijas kanāla “Channel 5” raidījumā “22 Kids and Counting”. Viņu kucēnam Bellai bija steidzami vajadzīga dzīvību glābjoša operācija, kas maksāja 2500 sterliņu mārciņu. Millija bija spiesta ieķīlāt savu laulības gredzenu…
Kā līdz tam nonāca?
Kādā no TV šova sērijām Hārlijs atklāja, ka nopietnu veselības problēmu dēļ viņam nācies pamest darbu. Tāpēc Millija atgriezās darbā, bet Hārlijs palika mājās, lai rūpētos par viņu trim bērniem. Naudas kļuva arvien mazāk, un Hārlijam bija grūti pielāgoties dzīvei mājās. Lai uzmundrinātu vīru, Millija nolēma ģimenei iegādāties kucēnu. Sākumā Hārlijs ar Bellu īpaši nesadraudzējās, taču ar laiku viņa attieksme mainījās un noskaņojums ievērojami uzlabojās.
Tomēr drīz vien ģimeni satricināja smagas ziņas — Hārlijs Bellas vēderā sataustīja veidojumu, kas izrādījās nopietna slimība. Stāvoklis bija tik smags, ka bez tūlītējas operācijas tas varēja kļūt liktenīgs viņu mīļotajam mājdzīvniekam.
Diemžēl ģimenes finansiālā situācija bija smaga un bezcerīga. Operācijai nepieciešamā summa – 2500 mārciņu – viņiem šķita nesasniedzama, bet skaudrā realitāte lika saprast: ja nepieciešamo summu neizdosies savākt, viņiem var nākties atvadīties no Bellas uz visiem laikiem, jo sunīti nāktos iemidzināt. Runājot kameru priekšā, Millija atzinās: “Doma par Bellas zaudēšanu bija milzīgs šoks. Es nebiju tam gatava. Mani biedēja doma, ka tas būs jāizskaidro bērniem, un, protams, Hārlijam tas salauztu sirdi — tas mūs vienkārši sagrautu.”
Arī Hārlijs neslēpa savas emocijas: “Kad viņa pateica, ka Bella var nomirt, es biju ļoti satriekts. To pat grūti izskaidrot — tā ir sajūta, it kā no tevis kaut kas būtu izrauts. Tu esi satraukts un ļoti noraizējies.”
Pāris saprata, ka vilcināties nedrīkst. Viņi sāka vākt mantas, ko varētu pārdot, lai iegūtu nepieciešamo naudu. Millija spēra izmisīgu soli — viņa ieķīlāja laulības gredzenu, lai palīdzētu segt operācijas izmaksas. Tomēr ar iegūto summu nepietika. Ar asarām acīs Millija iznāca no lombarda un paziņoja Hārlijam skumjās ziņas. “Es ieķīlāju savu gredzenu,” viņa sacīja. Hārlijs pārsteigts atbildēja: “Tu ieķīlāji savu gredzenu? Tu joko?” Kad Millija apstiprināja, ka runā nopietni, Hārlijs sacīja: “Es nesaprotu… Viņas laulības gredzens ir ļoti svarīgs.”
Millija paskaidroja, ka par gredzenu saņemtā nauda nesedz pat pusi no operācijas izmaksām. Turklāt, ja viņa 28 dienu laikā gredzenu neatpirks, tas būs zaudēts uz visiem laikiem.
