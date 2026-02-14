Nemaz tik romantiski: Valentīndienas stāsts, ko reti kurš zina
Mūsdienās Valentīndiena asociējas ar mīlestību, ziediem un dāvanām, taču tā ne vienmēr ir bijusi tik salda…
Daži uzskata, ka Valentīndiena ir romantiska un mīlīga. Citiem tā šķiet kā atgādinājums, ka viņi ir vieni, bet vēl citi to redz kā kapitālistiskas sabiedrības “produktu”. Neatkarīgi no tā, kā tu pret to izturies, Valentīndiena vienā vai otrā veidā tiek atzīmēta jau simtiem gadu.
Valentīndienu katru gadu 14. februārī atzīmē daudzās pasaules valstīs, tostarp Latvijā.
Ir vairākas teorijas, kāpēc svētki iekrīt februāra vidū, taču šis mēnesis vēsturiski vienmēr bijis saistīts ar mīlestību un attiecībām. Mūsdienās atpazīstamā forma, visticamāk, sākusies 17. gadsimta vidus Anglijā kā veids, kā svinēt pavasari.
Tomēr daži uzskata, ka šo svētku saknes ir vēl senākas un saistītas ar katoļu piemiņas dienu 496. gadā mūsu ērā februārī, lai godinātu Svētā Valentīna — iemīlējušos aizbildņa — nāves sodu. Svētais Valentīns esot bijis arī epilepsijas slimnieku un biškopju aizbildnis.
Daži vēsturnieki uzskata, ka katoļu baznīca Svētā Valentīna piemiņas dienu apzināti noteica februāra vidū, lai “kristianizētu” pagāniskos Luperkāliju svētkus — auglības festivālu. Luperkālija bija izlaidīgs pavasara sagaidīšanas rituāls, kas romiešiem nozīmēja ne tikai jautrību, bet arī simbolisku “attīrīšanos” un auglības piesaukšanu. Festivāla laikā tika upurēti dzīvnieki, un svinības nereti pārvērtās iereibušā līksmošanā. Vēstures avotos bieži minēts arī vēl viens spilgts elements — no upurēto dzīvnieku ādām izgatavotas siksnas, ar kurām jaunie vīrieši skrēja pa pilsētu un simboliski “pieskārās” sievietēm, jo tas tika uzskatīts par veiksmes un auglības rituālu.
Luperkāliju saistīja ar Faunu — romiešu lauksaimniecības dievu — un arī ar Romas dibinātājiem Romulu un Remu, tādēļ svētkiem bija gan reliģiska, gan leģendām apvīta nozīme.
Saskaņā ar History.com, vīriešus un sievietes savstarpēji sapāroja arī ar izlozes palīdzību, un šādas “pāru veidošanas” nereti noveda pie attiecībām vai pat laulībām. Luperkāliju gadsimtiem ilgi svinēja februāra vidū, līdz ar laiku tai pārtopot kristīgā tradīcijā, kas godināja Svēto Valentīnu, Romai kļūstot mazāk pagāniskai.