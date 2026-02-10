Zināms, kas Ivara Cinkusa vietā tagad būs kora "Gaudeamus" mākslinieciskais vadītājs
2026. gadu Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris "Gaudeamus" uzsācis ar jaunu māksliniecisko vadītāju.
Kā zināms, trīsdesmit gadu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vīru kora "Gaudeamus" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents bija Ivars Cinkuss. "Gaudeamus" Ivara Cinkusa vadībā muzicējis gan Latvijā, gan dažādās pasaules valstīs, ir viens no pašmāju vadošajiem vīru koriem. Koris dibināts 1959. gadā. Patlaban "Gaudeamus" veido aptuveni 40 dažādu paaudžu un profesiju vīri, kurus vieno dzīvesprieks, patriotisms, atbildība un mīlestība pret mūziku.
Gada nogalē "Gaudeamus" izziņoja, ka konkursa kārtībā meklē māksliniecisko vadītāju: “Pēc trīsdesmit gadu ilgas radošās sadarbības ar diriģentu Ivaru Cinkusu koris meklē jaunu māksliniecisko vadītāju, ar kuru kopā sasniegt jaunas muzikālās virsotnes.” Alga par šādu amatu – nepilni 835 eiro pirms nodokļu nomaksas. Nu jaunais vadītājs atrasts, par to kļuvis diriģents Mārcis Imants, portālu Jauns.lv informēja RTU Kultūras un sporta centra sabiedrisko attiecību vadītājs Kaspars Antess.
““Gaudeamus” vienmēr ir bijis, ir un būs kaut kas vairāk par vīru kora sastāvu – dziedātāju rindās mūzikā un brālībā vienojas visu paaudžu vīri, tēvi un dēli,” teic jaunais diriģents. “Turpmākajā darbā saglabāsim iesāktās tradīcijas, kā arī kopīgi dosimies jaunos vokāli muzikālos izaicinājumos Latvijā un starptautiskā arēnā.”
Mārcis Imants absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju kā diriģents, ir vairāku Eiropas kora un simfonisko diriģentu konkursu laureāts, bijis Vācijas koncertorganizācijas “Hoertnagel” biedrs, aktīvs kora un orķestra diriģēšanas meistarklašu (tostarp, Karela Marka Šišona, Jormas Panulas un Marisa Jansona vadībā) dalībnieks. Kora “Gaudeamus” jaunais vadītājs savulaik diriģējis korus “Dziesmuvara”, “Juventus” (bijis arī šī kora mākslinieciskais vadītājs), “Anima”, kā arī orķestrus “Sinfonietta Rīga”, “Sinfonia Concertante”, “Janacek” filharmonijas orķestri.
Tuvākais kora “Gaudeamus” koncerts “Kāds sirdī durvis mīlestībai ver”, kurā pie diriģenta pults būs gan Ivars Cinkuss, gan Mārcis Imants, notiks Valentīndienā, 14. februārī, Tirzas kultūras namā. Darbu ar RTU vīru kori turpina līdzšinējā diriģente Ilona Dzērve, bet kolektīva administratīvos procesus vada “Gaudeamus” prezidents, viens no kora dalībniekiem Gints Branks.
Kori “Gaudeamus” 1959. gadā dibināja un līdz 1996. gadam vadīja diriģents Edgars Račevskis, bet no 1996. līdz 2025. gadam kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents bija Ivars Cinkuss.