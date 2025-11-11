Ivars Cinkuss pēc korī pavadītiem 30 gadiem dodas prom no "Gaudeamus"
Trīsdesmit gadus Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora "Gaudeamus" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents bija Ivars Cinkuss, bet nu koris meklē jaunu māksliniecisko vadītāju.
"Gaudeamus" Ivara Cinkusa vadībā muzicējis gan Latvijā, gan dažādās pasaules valstīs, ir viens no pašmāju vadošajiem vīru koriem. Koris dibināts 1959. gadā. Patlaban "Gaudeamus" veido aptuveni 40 dažādu paaudžu un profesiju vīri, kurus vieno dzīvesprieks, patriotisms, atbildība un mīlestība pret mūziku.
Nu sludinājumos publicēts, ka "Gaudeamus" konkursa kārtībā meklē māksliniecisko vadītāju: “Pēc trīsdesmit gadu ilgas radošās sadarbības ar diriģentu Ivaru Cinkusu koris meklē jaunu māksliniecisko vadītāju, ar kuru kopā sasniegt jaunas muzikālās virsotnes.” Alga par šādu amatu – nepilni 835 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Tikmēr Ivars Cinkuss nācis klajā ar jaunu nodarbi. Viņš jau kopš septembra aicina ikvienu dziedātgribētāju, vecumā no 12 līdz 76,7 gadiem, mācīties pie viņa. Proti, Cinkuss izsludinājis privātas dziedāšanas nodarbības Rīgas centrā vienu līdz divas reizes nedēļā darbdienās darba stundu laikā.