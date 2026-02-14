Par ko patiesībā liecina jūsu seksuālās fantāzijas? Zinātnieku secinājumi pārsteidz
Seksuālās fantāzijas bieži vien paliek tabu tēma. Jauns pētījums paver ieskatu to pasaulē un liecina, ka tās var daudz pastāstīt par cilvēka personību.
Mičiganas Universitātes zinātnieki analizējuši vairāk nekā 5000 cilvēku seksuālo fantāziju biežumu un daudzveidību, vēsta "Daily Mail". Pētījums atklāja negaidītas saiknes starp dalībnieku intīmākajām vēlmēm un viņu personības iezīmēm.
Ja seksuālās fantāzijas jums rodas bieži, saskaņā ar pētījuma datiem tas var liecināt par neirotisku personības tipu vai noslieci uz depresiju. Savukārt, ja šādas domas parādās reti, pastāv iespēja, ka jums raksturīgs apzinīgāks, mierīgāks un patīkamāks raksturs.
"Cilvēkiem ar negatīvām emocijām seksuālās fantāzijas var kalpot kā emocionālās regulācijas veids, palīdzot kompensēt sliktu noskaņojumu," skaidro pētījuma autori.
"Savukārt mierīgi un līdzsvaroti cilvēki var mazāk fantazēt par seksuālām tēmām, ievērojot sociālās normas un cieņu pret citiem."
Par seksuālajām fantāzijām atklāti tiek runāts reti, galvenokārt stigmas un ar tām saistītā mulsuma dēļ.
Līdz šim ir maz zināms par to, cik plaši izplatītas ir seksuālās fantāzijas, kam tās rodas visbiežāk un vai to veidi savstarpēji atšķiras.
Lai to noskaidrotu, zinātnieki pētījumā iesaistīja 5225 pieaugušos un aptaujāja viņus par seksuālo fantāziju raksturu un biežumu. Kopumā fantāzijas var iedalīt četrās galvenajās kategorijās:
- Pētnieciskās – piemēram, dalība orģijā;
- Intīmās – piemēram, mīlēšanās brīvā dabā romantiskā gaisotnē;
- Bezpersoniskās – piemēram, citu cilvēku seksuālu attiecību vērošana;
- Sadomazohistiskās – piemēram, situācijas, kurās cilvēks tiek piespiests veikt noteiktas seksuālas darbības.
Pētījuma dalībnieki aizpildīja arī anketas, lai novērtētu piecas galvenās personības iezīmes: atvērtību, apzinīgumu, ekstraversiju, patīkamību un neirotiskumu.
Analīze atklāja saistību starp atsevišķām personības iezīmēm un seksuālajām fantāzijām. Cilvēkiem, kuri ieguva augstus rezultātus apzinīguma un patīkamības skalās, visu četru fantāziju kategoriju rādītāji bija zemi.
"Patīkamība un apzinīgums ir saistīti ar normu ievērošanu, kaitējuma novēršanu un tradīciju respektēšanu,” skaidro pētnieki žurnālā "PLOS One" publicētajā rakstā. "Tāpēc ir loģiski, ka šādi cilvēki retāk ļaujas fantāzijām, kas pārsniedz sociālās normas vai tiek uzskatītas par tabu."
Vienlaikus dalībnieki ar augstu neirotiskuma līmeni, īpaši ar izteiktāku depresīvu personības tipu, ziņoja par biežām seksuālajām fantāzijām. "Fakts, ka depresija ir cieši saistīta ar seksuālajām fantāzijām, kamēr trauksme un emocionālā nestabilitāte – ne, atbalsta hipotēzi par fantāziju iespējamo regulējošo lomu emocionālajā stāvoklī," piebilst pētnieku komanda.
Zinātnieki cer, ka iegūtie dati veicinās apzinātāku un pozitīvāku attieksmi pret seksuālajām fantāzijām. "Turpmākajiem pētījumiem būtu jāprecizē šīs sakarības un jānoskaidro, vai personības dinamika prognozē fantāziju izmaiņas laika gaitā vai dažādās attiecībās," secina autori.
Darbs publicēts neilgi pēc Indiānas Universitātes pētījuma, kurā zinātnieki noskaidroja, kas cilvēkiem seksā sagādā vislielāko baudu.
Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 4000 cilvēku, tika identificēti 22 galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nodarbojas ar seksu – sākot no "dīvainībām un sāpēm" līdz "bērniem un vairošanās" motīviem.
"Lai gan varētu šķist, ka saraksta augšgalā būs "orgasms", pārsteidzoši, bet tā nav," norāda pētnieki. Orgasms ierindojās tikai sestajā vietā.
Saskaņā ar pētījuma dalībnieku atbildēm, vissvarīgākais seksā ir "tuvība/intimitāte". "Visintensīvākās reakcijas bija saistītas tieši ar intimitāti," raksta pētnieki savā darbā, kas publicēts žurnālā "Journal of Sex & Marital Therapy".