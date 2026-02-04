Viltus ziņu "tēvs" Niks Endziņš paziņo par attiecību izbeigšanu ar digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni īsi pēc paziņojuma par saderināšanos
Negaidīts pavērsiens noticis viltus ziņu izplatītāja Nika Endziņa un digitālā satura veidotājas Sindijas Bokānes attiecībās. Īsi pēc paziņojuma par saderināšanos Endziņš savā "Instgram" kontā paziņoja, ka abu attiecības ir beigušās.
"Vēlos paziņot, ka ar Sindiju esam pārtraukuši attiecības. Es nevaru katru dienu dzīvot ilūzijās un izlikties, ka esmu laimīgs! Dažkārt ar centieniem vien nepietiek, un jāprot palaist. Tu vari sievietei kaut vai tūkstots rozes nolikt pie kājām, bet ja viņas sirds ir citur, tad ne par kādu naudu mīlestību nenopirksi!" savā "Instagram Stories" vēstīja Endziņš.
Šis paziņojums bija negaidīts, ņemot vērā, ka pirms nieka dažām stundām savā “Instagram” Endziņš publicēja video ar saderināšanās mirkli, rakstot: “Katra tā dzīves situācija, kas tavā dzīvē notiek, tevi aizved pie kaut kā vērtīga, un manā dzīvē vērtīga esi Tu!”
Tiesa, ne visus šis demaršs pārliecināja, daži komentētāji to uztvēruši kā kārtējo "viltus ziņu". Turklāt drīz pēc tam šis Endziņš šķiršanās paziņojums pazuda.
Jauns.lv jau vēstīja, ka janvāra pašās beigās Sindija Bokāne un Niks Endziņš paziņoja par saderināšanoas. “Tas notika!!! Šoks, pārlaimīga, rokas trīc un asaras pašas nāk!!! Šis brīdis, šis cilvēks, šī sajūta! JĀ uz visu dzīvi, Nik! Es būšu tava sieva — Sindija Endziņa!” sociālajos tīklos pavēstīja Sindija.
Pāris kopā ir vien pāris mēnešus. Sindija un Niks iepazinās aizvadītā gada oktobra beigās sociālajā tīklā “Instagram”.
Iepriekš Niks Endziņš īslaicīgi bija attiecībās ar dziedātāju Elīnu Gluzunovu, savukārt tajā pašā laikā Sindija Bokāne atzina, ka ar savu ilggadējo partneri Arvi pēc sešiem kopā pavadītiem gadiem uz laiku šķīrušies.
Lai gan Niks Endziņš savu darbību sāka hiphopa mūzikā, kur bija pazīstams ar skatuves vārdu Neids, plašāku sabiedrības uzmanību viņš ieguva cita iemesla dēļ – ar viltus ziņu portālu veidošanu un skandaloziem ierakstiem internetā.
2019. gadā viņš tika tiesāts par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dezinformācijas izplatīšanu, bet gadu vēlāk apsūdzēts par naida kurināšanu – kādā video viņš aicināja “likvidēt ķīniešus”, apgalvojot, ka “ķīnieši un Ķīna kā valsts ir jālikvidē, jo viņi prot izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus”.
Jāpiebilst, ka pērn oktobrī Rīgas apgabaltiesa atkārtoti sāka skatīt Endziņa krimināllietu par nacionālā naida kurināšanu sociālo tīklu platformā "Facebook". Iepriekš Rīgas apgabaltiesa Endziņu attaisnoja, savukārt prokurors iesniedza protestu, bet Augstākā tiesa (AT) lietu atgrieza atkārtotai izskatīšanai.
AT lēmumā skaidrots, ka nav nozīmes tam, vai aicinājums uz naida vai nesaticības izraisīšanu ir pamata vai pakārtots vēstījums. Būtiski ir konstatēt, vai konkrētā ziņa satur aicinājumu uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, norāda AT. Tāpat tiesas lēmumā norādīts, ka apsūdzētā lietotais vārds "likvidēt" ir skatāms kopsakarā ar pārējo vēstījumu, proti, tā izolēta analīze nevar būt par pamatu, lai atklātu paustās ziņas patieso jēgu. Izvērtējot šādus gadījumus, notikumu analīze ir veicama, arī ievērojot notikuma laikā pastāvošo sociālo kontekstu, uzsver AT. Tiesai ir jāvērtē, vai stāvoklis sabiedrībā sakarā ar bažām par Covid-19 vīrusa izplatību neradīja pastiprinātu risku, ka paustās ziņas tiks īpaši saasināti uztvertas sabiedrībā un tajās paustie aicinājumi ar lielāku ticamību rezultēsies naida izpausmēs pret konkrēto personu grupu.
Iepriekš, neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA pavēstīja, ka vīrietis apsūdzēts par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu sociālajā tīklā "Facebook", kā arī par huligānismu. Saskaņā ar apsūdzību vīrietis savā dzīvesvietā uzņēma un vēlāk publicēja "Facebook" videoierakstu ar nosaukumu "Koronas vīruss ir Latvijā! Lūdzu, dalies un brīdini citus!". Videoieraksts saturēja izteikumus, kuru paušanas veids ir cieņu aizskarošs un naidīgi vērsts uz nesaticības provocēšanu pret ķīniešu tautības cilvēkiem un Ķīnu kā valsti, izsakoties, ka "ķīniešus un Ķīnu kā valsti vajag likvidēt un ķīnieši prot izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus", norādīts apsūdzībā.
Tāpat šajā videoierakstā viņš esot tīši izplatījis viltus ziņas par koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijas teritorijā. Minētais apgalvojums neatbilda patiesībai, jo konkrētajā periodā oficiāli netika reģistrēts neviens saslimšanas gadījums. Minētās bija viltus ziņas, kas saistītas ar veselības drošības apdraudējumu, rezultātā sabiedrībā tika radīts būtisks satraukums un nedrošības sajūta, kā arī traucēts Slimību profilakses un kontroles centra darbs, norādīts apsūdzībā.
"Apsūdzētais ar savām darbībām dezinformēja sabiedrību par faktisko situāciju valstī saistībā ar vīrusa izplatību, tādējādi lika apšaubīt Slimību profilakses un kontroles centra un pārējo iesaistīto iestāžu kopējo darbību, mudinot domāt, ka sabiedrība netiek informēta un valsts slēpj no iedzīvotājiem nozīmīgu informāciju," norādīja prokuratūrā.
Lieta sākumā tika nodota Rīgas pilsētas tiesai, kura Endziņu atzina par vainīgu nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanā, kā arī huligānismā. Saskaņā ar Krimināllikuma 52.pantu, soda izciešanas termiņā tika ieskaitīta Endziņa atrašanās apcietinājumā no 31. janvāra līdz 6. aprīlim.
Savukārt Rīgas apgabaltiesa, skatot lietu apelācijas kārtībā, Endziņu atzina par vainīgu nacionālā naida kurināšanā saistībā ar viņa ierakstiem sociālo tīklu platformā "Facebook", sodot viņu ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem.