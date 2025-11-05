Skandalozais Niks Endziņš un influencere Sindija Bokāne kļuvuši par pāri
Latvijas šovbiznesā – jauns mīlas stāsts. Influencere Sindija Bokāne un pretrunīgi vērtētais, par viltus ziņu "tēvu" dēvētais Niks Endziņš nu veido pāri, kas jau izpelnījies plašu sabiedrības uzmanību.
Sociālajā tīklā “Instagram” abi publicējuši attēlu, kurā redzami skūpstoties. Tāpat viņu profilos parādījušies vairāki stāsti, kuros redzams, ka pāris kopā pavada laiku.
Pagājušajā gadā Niks Endziņš īslaicīgi bija kopā ar dziedātāju Elīnu Gluzunovu, bet Sindija Bokāne tajā laikā atzina, ka ar savu ilggadējo partneri Arvi uz laiku šķīrušies pēc sešiem kopā pavadītiem gadiem.
Lai gan Niks Endziņš savu darbību sāka hiphopa mūzikā, kur pazīstams ar skatuves vārdu Neids, sabiedrības uzmanību viņš ieguva pavisam cita iemesla dēļ – ar viltus ziņu portālu veidošanu un skandaloziem ierakstiem internetā.
2019. gadā viņš tika tiesāts par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dezinformācijas izplatīšanu, bet gadu vēlāk – apsūdzēts par naida kurināšanu, aicinot “likvidēt ķīniešus” - video viņš izteicies, ka "ķīniešus un Ķīnu kā valsti vajag likvidēt un ķīnieši prot izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus".
Tāpat šajā videoierakstā viņš esot tīši izplatījis viltus ziņas par koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijas teritorijā. Minētais apgalvojums neatbilda patiesībai, jo konkrētajā periodā oficiāli netika reģistrēts neviens saslimšanas gadījums. Minētās bija viltus ziņas, kas saistītas ar veselības drošības apdraudējumu, rezultātā sabiedrībā tika radīts būtisks satraukums un nedrošības sajūta, kā arī traucēts Slimību profilakses un kontroles centra darbs, norādīts apsūdzībā.