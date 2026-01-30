Saderinājušies viltus ziņu "tēvs" Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne
Par saderināšanos paziņojuši influencere Sindija Bokāne un par viltus ziņu “tēvu” dēvētais Niks Endziņš.
“Tas notika!!! Šoks, pārlaimīga, rokas trīc un asaras pašas nāk!!! Šis brīdis, šis cilvēks, šī sajūta! JĀ uz visu dzīvi, Nik! Es būšu tava sieva — Sindija Endziņa!” sociālajos tīklos pavēstījusi Sindija.
Pāris kopā ir vien pāris mēnešus. Sindija un Niks iepazinās aizvadītā gada oktobra beigās sociālajā tīklā “Instagram”.
Iepriekš Niks Endziņš īslaicīgi bija attiecībās ar dziedātāju Elīnu Gluzunovu, savukārt tajā pašā laikā Sindija Bokāne atzina, ka ar savu ilggadējo partneri Arvi pēc sešiem kopā pavadītiem gadiem uz laiku šķīrušies.
Lai gan Niks Endziņš savu darbību sāka hiphopa mūzikā, kur bija pazīstams ar skatuves vārdu Neids, plašāku sabiedrības uzmanību viņš ieguva cita iemesla dēļ – ar viltus ziņu portālu veidošanu un skandaloziem ierakstiem internetā.
2019. gadā viņš tika tiesāts par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dezinformācijas izplatīšanu, bet gadu vēlāk apsūdzēts par naida kurināšanu – kādā video viņš aicināja “likvidēt ķīniešus”, apgalvojot, ka “ķīnieši un Ķīna kā valsts ir jālikvidē, jo viņi prot izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus”.