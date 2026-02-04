FOTO: Melisa Makārtija staro jaunā izskatā - aktrise zaudējusi 43 kilogramus svara
Aktrise Melisa Makārtija savā jaunākajā lomā pārvērtusies līdz nepazīšanai — gaidāmajā “Super Bowl” reklāmā kosmētikas zīmolam e.l.f. Cosmetics aktrise uzvilkusi dramatisku parūku un mirdzošu zelta kleitu, atklājot savu slaido augumu.
55 gadus vecā zvaigzne šajā tēlā izskatījās lieliski: tērps bija no metāliska auduma, ar garām piedurknēm un plānu jostiņu, kas izcēla vidukli. Viņa to papildināja ar pamanāmu zelta kaklarotu, zelta aprocēm un garām, brīvi krītošām zelta auskaru rotām, bet kuplā tumšbrūnā parūka ar krītošām lokām un sānu celiņu piešķīra īstu “telenoveles” dramatismu.
Pēdējos gados Melisa ir piedzīvojusi iespaidīgas pārmaiņas, uzsākot svara samazināšanas ceļu. Divu bērnu mamma pārsteidza fanus ar slaido augumu, kad janvārī “Golden Globes” ceremonijā ieradās piegulošā melnā kleitā ar zelta detaļām priekšpusē.
Viņa zaudējusi aptuveni 43 kg pēc tam, kad iemācījās pārstāt par savu svaru “uztraukties”. “Es beidzot sev pateicu: “Ak, Dieva dēļ, beidz raizēties par to,” un tas, iespējams, ir labākais, ko jebkad esmu izdarījusi,” viņa skaidroja.
“Es patiešām pārstāju uztraukties par savu svaru. Es pārstāju visu pāranalizēt, pārdomāt un pārspīlēt. Es vienkārši pārstāju pastāvīgi par to raizēties, un man šķiet, ka, kļūstot brīvākai un vairs neesot tik saspringtai un stīvai, tas — dīvainā kārtā — ir nostrādājis.”
Tā vietā, lai koncentrētos uz ārieni, aktrise ir iemācījusies vairāk domāt par savu iekšējo pašsajūtu un būt par paraugu savām meitām — Žoržetai (15) un Viviānai (18). “Izklausās banāli, bet es no sirds ticu, ka skaistums ir tas, kas ir iekšpusē, un neatkarīgi no tā, ko liec ārpusē, izturies pret sevi labi,” sacīja aktrise.
“Izmanto produktus, kas ir labi pasaulei. Runa ir par to, lai ar kosmētiku būtu jautri, par nelielu pašaprūpi un labu produktu lietošanu, kas tev ir veselīgi.”
“Tā abas manas meitenes uz to skatās, jo viņas mīl kosmētiku, bet izmanto to tik interesantā veidā. Viņas to neuztver nopietni. Tā nav,” viņa piebilda.