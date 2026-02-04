Princese Ketrīna atklāj, ka mājās ir pieaugums, un neļauj ne aci atraut no sava oranžā mēteļa
Velsas princese Ketrīna nesen apmeklēja vilnas fabriku un džinsu ražotni Velsā, tērpusies uzmanību piesaistošā oranžā mētelī, un pastāstīja arī par ģimenes pieaugumu viņas mājās “Forest Lodge”.
Princese Ketrīna 3. februārī apmeklēja “Melin Tregwynt” vilnas fabriku, kas atrodas Pembrukšīras grāfistē un ražo segas un pledus. Viņa pati bija tērpusies “vintage” stila mētelī no Velsā darināta vilnas auduma.
Princese Ketrīna viesojas vilnas un džinsu ražotnēs Velsā
Nākamajai Lielbritānijas karalienei tika izrādīts viss ražošanas process – no vilnas aušanas līdz pēdējām apdares detaļām. Viņa apmeklēja arī “Hiut Denim” – ģimenes uzņēmumu Kārdiganā, kas dizainē un ražo augstas kvalitātes džinsus, no A-Z izgatavotus Apvienotajā Karalistē.
Sarunas laikā ar darbiniekiem ap viņas kājām rosījās uzņēmuma īpašnieka suns Bārnijs. Ketrīna viņu maigi paglaudīja un pastāstīja par saviem mājdzīvniekiem, atklājot, ka ģimenē tagad ir arī astoņus mēnešus vecs kucēns, kas sastāda kompāniju vecākajam sunim Orlai.
Viņa sacīja: “Mums tagad ir mazs kucēns. Viņam ir tikai astoņi mēneši, bet Orlai ir pieci gadi.”
Melnā kokerspaniela kucīte Orla, kuru ģimenei 2020. gadā uzdāvināja Ketrīnas brālis Džeimss Midltons, aizvadītā gada maijā laida pasaulē četrus kucēnus, tāpēc jaunais ģimenes suns iespējams ir viens no tiem.
“Melin Tregwynt” vilnas fabrikas kvalitātes kontroles nodaļā Ketrīnai tika dota iespēja palīdzēt salabot bojātu diegu auduma rullī. Viņa noliecās pār audumu darbinieces Polas Hārdingas vadībā un teica: “Tam tiešām vajag ļoti labu redzi un pacietību.”
Princese veica nelielu, aptuveni piecu centimetru garu labojumu, un Hārdingas kundze vēlāk sacīja: “Viņa izdarīja to pareizi – tas ir apbrīnojami. Un viņa neizdūra cauri līdz otrai auduma pusei, tam vajag prasmi. Viņai šī prasme piemīt.”
Uzzinot, ka Pola Hārdinga ir jau trešā paaudze savā ģimenē, kas strādā šajā fabrikā, Ketrīna sacīja: “Tas ir skaistākais ģimenes uzņēmumos – tie balstās uz paaudzēm, kas nodod šīs prasmes tālāk.”
Apmeklējot darbnīcu, kur darbinieki ar šujmašīnām apšuj audumu malas – vienu no pēdējiem ražošanas posmiem –, Ketrīna atzinās: “Ziemassvētkos mēģināju šo to šūt – man tas gāja ļoti lēni.”
Nākamajai karalienei ir liela interese par audumiem un tekstilizstrādājumiem, un pēdējo 12 mēnešu laikā viņa apmeklējusi vairākas aušanas darbnīcas un ražotnes.
Janvārī viņa viesojās skotu rūtainā auduma tartana aušanas studijā Stērlingā, bet pērn apmeklēja tekstila ražotājus Karmartenšīrā, Safolkā, Kentā un Taironā, kā arī aplūkoja Viljama Morisa audumu paraugu grāmatu vizītes laikā Viktorijas un Alberta muzeja krātuvē “V&A East Storehouse” Londonas austrumos.