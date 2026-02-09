Maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts
Ceturtdien, 22. janvārī, Rīgas Kongresu namā tika aizvadīts pirmais Raimonda Paula jubilejas koncerts.
Raimonds Pauls 90. jubilejas dāvanā saņēma digitālās klavieres. Vai viņam tādas vajadzēja, un cik tādas maksā?
Komponists Raimonds Pauls 90. dzimšanas dienas dāvanā no Latvijas sabiedriskā medija saņēma sarkanas digitālās klavieres "Nord Grand 2". Šāda instrumenta cena interneta veikalos ir aptuveni 4000 eiro.
Kā nozīmīgajā dzīves gadskārtā Raimonds Pauls tika sveikts Latvijas Radio pirmajā studijā, kas tiek dēvēta par Maestro “otrajām mājām”, varēja vērot ikviens Latvijas Televīzijas skatītājs "Kultūras ziņu" veidotā videosižetā. Pēc sižetā redzamā, kā lūkojis žurnāls "Kas Jauns", ssvinībās piedalījās Latvijas sabiedriskā medija darbinieki, valsts pirmās amatpersonas un mūziķi. Paulu sumināja ne tikai dzīves jubilejā, bet atzīmēja arī viņa 70 darba gadus Latvijas Radio. Sveicēji studijā Maestro sagaidīja dziedot, un jubilārs uz svinīgo pasākumu ieradās, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra "Krasts" vadītāja Rafaela Ciekura atbalstīts.
Vakara gaitā izskanēja apsveikumi un pateicības runas, kā arī sabiedriskā medija darbinieku sagatavoti īpaši priekšnesumi. Godinot Maestro aizraušanos ar džeza mūziku, sveikt Paulu bija ieradušies arī mūziķi no Igaunijas.
Latvijas Televīzijas "Kultūras ziņu" sižetā atklāts, ka tā bijusi vienlaikus gan viegla, gan grūta izvēle – ko dāvināt dzimšanas dienā cilvēkam, kuram ir tautas nedalīta mīlestība un kura dzīvē galvenais ir mūzika. Tādējādi Latvijas sabiedriskais medijs nolēmis Maestro uzdāvināt digitālās klavieres "Nord Grand 2". Kā redzams video, Maestro jauno moderno instrumentu uzreiz arī iemēģināja. Interneta platformās šādas klavieres var iegādāties aptuveni par 4000 eiro. Kas ar šo dāvanu notika tālāk, skaidro "Kas Jauns". Izrādās, Maestro publiski uzdāvinātās digitālās klavieres nemaz netiks nogādātās viņa dzīvesvietā, bet gan paliks Paula “otrajās mājās” – Latvijas Radio pirmajā studijā.
Latvijas sabiedriskā medija sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne žurnālam "Kas Jauns" atklāj, ka dāvinātāji šīs digitālās klavieres ir izvēlējušies, ņemot vērā Maestro mīlestību pret orķestra, jo īpaši stīgu, skanējumu, un šim instrumentam ir jaunākie stīgu orķestra tembri. “Šī dāvana ir gan kā Maestro par viņa 70 gadu ilgo ieguldījumu Latvijas Radio, Latvijas kultūrā un mūsu mūzikā, gan arī Maestro “otrajām mājām” – Latvijas Radio. Nākot uz Radio, Maestro tās varēs izmantot. Bet klavieres būs pieejamas arī citiem māksliniekiem, jo tās atradīsies Latvijas Radio pirmajā studijā, un šeit notiek daudzi koncerti, mēģinājumi un koncertieraksti un citi skaisti muzikāli notikumi, kuros šo instrumentu varēs izmantot,” par Maestro uzdāvināto digitālo klavieru likteni pastāsta Lujāne.
Savukārt sabiedrība sociālajās platformās jau izteikusi kritiskas piezīmes, vai šī dāvana – digitālās klavieres – patiešām ir piemērota Raimondam Paulam, ja viņš savos gados pat tālruni, visticamāk, lietojot ar podziņām.
Viesi ierodas uz Raimonda Paula 90. jubilejas svinībām
2026. gada 12. janvārī savu 90. dzimšanas dienu mūzikas namā "Daile" svinēja komponists Raimonds Pauls.
Ko 90. dzimšanas dienā uzdāvināja Gunāram Jākobsonam
Tikpat nozīmīga dzīves jubileja kā Maestro nesen apritēja arī citai leģendārai personībai. Ilggadējais latviešu sporta žurnālists, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio komentētājs Gunārs Jākobsons pērnā gada 12. novembrī svinēja 90. dzimšanas dienu un 70 darba gadus Latvijas Radio. Arī Jākobsona kungam tika pasniegta dāvana no valsts sabiedriskā medija, žurnālam "Kas Jauns" apliecina sabiedrisko attiecību pārstāve: “Gunārs Jākobsons ir ļoti talantīgs mutes harmoniku spēlētājs, tāpēc viņam privātai lietošanai tika uzdāvinātas personalizētas mutes harmonikas ar īpašu gravējumu.”