"Prāta Vētra" Igaunijā ar fotogrāfu Antonu Korbeinu
Igaunijas muzejā "Fotografiska Tallinn" 2026. gada janvārī atklāta leģendārā fotogrāfa un kinorežisora Antona Korbeina izstāde.
"Prāta Vētras" puiši Tallinā satiek senu draugu
Antons Korbeins un "Prāta Vētra" nav tikai “fotogrāfs un grupa”. Viņi ir radoši sabiedrotie, un šī sadarbība vienmēr bijusi īpaša - no portretiem līdz koncertturneju un albumu vizuālajai identitātei.
"Prāta Vētra" un Antons Korbeins strādājuši kopā neskaitāmas reizes un draudzējas jau vairāk nekā 20 gadu. Antons fotografējis arī grupas nesenākā albuma "Pūķa lietošanas instrukcija vāciņu", koncertturnejas plakātus. Aizvadītajā nedēļā Tallinā tika atklāta grandioza Korbeina darbu retrospekcija, un fotogrāfs vēlējās šajā pasākumā redzēt savus latviešu draugus. Un viņi, protams, ieradās. Tallinā grupa bija vairākas dienas, tur notika podkāsta ieraksti, intervijas, izstādes iepazīšana Antona vadībā, svētku vakariņas un, protams, dalība izstādes atklāšanā.
“Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
Sestdien, 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notika grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts.
"Prāta Vētra" un Antons Korbeins lielākoties tiekas ārzemēs – bijušas fotosesijas Berlīnē, Londonā, Kopenhāgenā, Barselonā. Bet, protams, viņš viesojies Latvijā – fotodarbi tapuši arī te, viņam patīk Latvijas jūra, tukšās pludmales ar zvejnieku laivām. Un, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", atmiņā visiem īpaši palicis tas, kā Antons kopā ar visiem devies pirtī laukos pie Aijas Auškāpas. “Viņam ir ļoti laba humora izjūta – vienmēr atrod īsto brīdi asprātīgam jokam! Viņam piemīt visas laba drauga īpašības, no viņa esam mācījušies vienkāršību un pazemību, kas reizēm šādā profesijā tiek pa ceļam aizmirsts,” žurnālam saka "Prāta Vētras" puiši, smejot atminoties, ka uz pašu pirmo fotosesiju bija sagatavojuši prāvu kostīmu kaudzi, bet nekas no tā visa netika izmantots, jo Antons novērtēja puišu melnos T kreklus, un tapa pirmās episkās bildes. “Antona bildēs kostīmi, gaismas un grims ir nebūtiski – viņa unikālais rokraksts atklāj foto varoņu personību, īstu un neizskaistinātu, un tieši tāpēc tik ticamu,” bilst "Prāta Vētra", sakot, ka šo padomu ņēmuši vērā, tāpēc bieži ir pavisam vienkāršā apģērbā, kas izceļ personību.