“Runāju ar tevi kā ar draugu…”: tiesā publiskots Bleikas Laivlijas balss ziņojums Džastinam Baldoni
Aktrise Bleika Laivlija vairākas nedēļas pirms filmas “Manas laimes lauskas” (It Ends With Us) ražošanas sākuma nosūtīja atklātu balss ziņojumu savam filmas partnerim un režisoram Džastinam Baldoni, liecina nesen publiskotie tiesas materiāli.
Šis audio ieraksts parādījās uz abu notiekošā juridiskā strīda fona. Laivlija 2024. gada decembrī iesūdzēja Baldoni, apgalvojot seksuālu uzmākšanos un atriebšanos. Baldoni šos apgalvojumus noliedz. Laivlija pieprasa vairāk nekā 160 miljonus dolāru kompensācijā, un tiesas process paredzēts 2026. gada maijā Ņujorkā.
Balss ziņojumā, kas, saskaņā ar tiesas dokumentiem, nosūtīts 2023. gada 8. februārī, Laivlija atklāti stāstīja par sajūtu, ka ir pārslogota, gatavojoties atgriezties darbā, vienlaikus žonglējot ar projektiem vienu pēc otra, jaundzimušo un ģimenes pienākumiem. Laivlijai un vīram Raienam Reinoldsam ir trīs meitas — Džeimsa (11), Aineza (9) un Betija (6) — un dēls Olins (2).
“Šobrīd es ar tevi runāju vairāk kā ar draugu nekā kā citādi,” Laivlija teica ziņojumā Baldoni.
Laivlija skaidroja, ka, lai arī jutusies fiziski un emocionāli uz robežas, viņa jau bija apņēmusies vispirms filmēt citu projektu. “Vienīgais iemesls, kāpēc es daru [to filmu] pirms tam, ir tāpēc, ka es viņiem devu savu vārdu un es no tā neatkāptos,” viņa sacīja balss ziņojumā. “Bet nedēļa brīva pa vidu — tas vienkārši ir ļoti daudz.”
Viņa aprakstīja arī stresu par atgriešanos darbā bez pietiekama atbalsta bērna aprūpē. “Man joprojām nav bērna aukles,” sacīja Laivlija, piebilstot, ka doma atgriezties darbā tik drīz šķiet nomācoša.
Liela daļa ziņojuma ir par grafika jautājumiem un viņas vēlmi iegūt vairāk laika, lai sagatavotos filmai “Manas laimes lauskas”. “Filmēšana aprīlī, filmēšana martā ir vienkārši par agru pēc bērna piedzimšanas, pēc negulēšanas un, gribot būt savā labākajā formā,” viņa teica.
Audio ierakstā Laivlija arī izteica ideju par ražošanas grafika pielāgošanu, atzīstot, ka šis lūgums daļēji ir personīgs. “Protams, ir egoistiski iemesli, kāpēc es tev to saku,” viņa teica Baldoni. “Ja gadījumā tu domā: “Ak dievs, ja es varētu sākt divas nedēļas agrāk, tas patiesībā būtu lieliski,” tad super.”
Laivlija noslēdza balss ziņu, jokojot: “Tāda šobrīd ir mana sociālā dzīve — vienkārši runāt balss ziņojumos.”
Filmēšanas laikā Baldoni, kā ziņots, arī atstāja Laivlijai balss ziņojumu ar atvainošanos pēc tam, kad abi pārrunāja izmaiņas, ko viņa veica kādā filmas ainā — liecina balss ziņa, ko viņš iepriekš bija nosūtījis aktrisei un kas iepriekš noplūda 2025. gada janvārī.
Šajā audio un saistītajās īsziņās filmas partneri apsprieda Laivlijas it kā veiktās izmaiņas romantiskās drāmas jumta terases ainā, un Baldoni pauda nožēlu par to, kā situācija izvērtās.