Dziedošais mācītājs, kas reiz sajūsmināja Ameriku, apsūdzēts sievas nošaušanā
Bijušais šova “American Idol” dalībnieks Kalebs Flins, iespējams, savās mājās nošāvis savu sievu, kamēr viņu abi bērni gulēja savā istabā.
Ceturtdien viņš tika arestēts un apsūdzēts slepkavībā, uzbrukumā un pierādījumu viltošanā/iznīcināšanā saistībā ar 37 gadus vecās sievas Ešlijas nošaušanu.
Saskaņā ar "Dayton Daily News" teikto, laikraksts ieguvis policijas zvērinātu apliecinājumu, kurā norādīts, ka šaušanas brīdī mājās atradās viņu abas meitas, taču viņas nepamodās un policijas ierašanās brīdī joprojām bija savās istabās.
Astoņu minūšu 911 zvana ierakstā, ko ieguvis žurnāls PEOPLE, zvanītājs dispečeram stāsta, ka kāds esot ielauzies mājā, un fonā atkārtoti dzirdams: “Ak, Dievs.” Zvanītājs raudot saka: “Kāds ielauzās manās mājās un nogalināja manu sievu… lūdzu, lūdzu, steidzieties.”
Tagad viņš tiek turēts apcietinājumā pret 2 miljonu dolāru drošības naudu pēc tam, kad tiesā iesniedza pieteikumu par nevainīgumu. Advokāts norādījis, ka drošības nauda ir “nevajadzīgi augsta”, bet lietas virzīšanas ātrums — “satraucošs”, kā arī apšaubījis izmeklēšanas “rūpīgumu”.
Ešliju vietējā kopiena atceras par viņas labsirdību, un nekrologā viņa raksturota kā “prieka starojoša gaisma”. Divu bērnu māte un iemīļota volejbola trenere pēc traģiskās nāves saņēmusi daudz līdzjūtības un atbalsta apliecinājumu. Ir izveidota arī GoFundMe kampaņa, lai palīdzētu viņas divām mazajām meitām.
Kalebs Flins ir paziņojis, ka neatzīst vainu visās pret viņu izvirzītajās apsūdzībās.
Pirms skandāla Kalebs Flins kalpoja kristīgajā draudzē Ohaio un iepriekš strādāja arī kā baznīcas slavēšanas vadītājs, apvienojot reliģisko kalpošanu ar mūziku — tieši ar šo pieredzi viņš savulaik piedalījās arī populārajā šovā “American Idol”.