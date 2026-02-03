Princesei Ketrīnai silts vilnas džemperis par pārsteidzoši pieejamu cenu
Džemperi ar augsto apkakli ir būtiska princese Ketrīnas ziemas garderobes sastāvdaļa, kad viņa apmeklē āra aktivitātes un pasākumus brīvā dabā. Arī nesen, viesojoties Anglijas ziemeļos, princese bija izvēlējusies šādu siltu džemperi. Turklāt šis vilnas izstrādājums tagad pieejams par ļoti draudzīgu cenu.
Velsas princese Ketrīna pirms dažām dienām viesojās Ziemeļanglijā, kur apmeklēja veselības taku Pīka apgabalā. Viņa bija ģērbusies ikdienišķi, tomēr eleganti. Princese izvēlējusies laukiem piemērotu praktisku stilu ar siltu vilnas džemperi ar augsto apkakli, apjomīgu cepuri ar nagu, bet garos matus bija sapinusi vienā bizē.
Princeses Ketrīnas lauku stils Ziemeļanglijas apmeklējumam
Vērīgie britu karaļnama fani jau izpētījuši, ka princese valkāja tumši zaļu merino vilnas džemperi, ko darinājis viņas iecienītais zīmols “House of Burar”. Lai gan šis konkrētais tonis ir izpārdots, labā ziņa ir tā, ka džemperis ir pieejams arī tumši zilā krāsā. Šis ir tonis, kādu Ketrīna bieži iekļauj savā garderobē. Siltais merino vilnas džemperis ir pieejams visos izmēros, sākot no maza līdz ekstra lielam. Zīmols piedāvā to arī citās krāsās, tostarp piparmētru zaļā.
Izgatavots no 100% merino vilnas, šis džemperis ir ideāls apģērbs, kad laikapstākļi prasa ģērbties kārtās. Materiāls ir silts, taču nav biezs, nepiešķirot lieku apjomu tā nēsātājam. Mīksts un siltumu uzturošs, tas ir ideāls gan pastaigām laukos, gan ikdienai pilsētā, lieliski saskaņojams ar elegantām garajām biksēm.
Ikviens, kuram ir iepaticies princeses Ketrīnas lauku stils, var iegādāties šo džemperi, kas labi kalpos sezonu pēc sezonas. Fani izpētījuši, ka šobrīd tam ir piemērota 20 sterliņu mārciņu atlaide un tā gala cena ir 39,95 sterliņu mārciņas, kas liek prognozēt, ka apģērbu ātri izpirks, kā visu, kam priekšroku dod Velsas princese.
Princeses Ketrīnas lauku stila komplekts:
Apjomīga cepure ar nagu no “Really Wild London” – 95 sterliņu mārciņas
Šī klasiskā "baker boy" stila cepure piešķir odziņu princeses Ketrīnas izvēlētajam lauku koptēlam. Tā izgatavota no 100% vilnas tvīda auduma un ir ražota Anglijā. Tai ir tradicionālais skujiņas raksts, kas ir nezūdošs klasikas un elegances simbols. Cepure piedāvāta vienā izmērā.
“Dubarry of Ireland” virsjaka – 399 sterliņu mārciņas
Velsas princeses funkcionālā jaka ar kabatām ir no iepriekšējās sezonas, savukārt jaunā versija ļoti līdzinās tai, kas atrodama Ketrīnas garderobē. Jaka ir pilnībā ūdensnecaurlaidīga. Tā pieejama dažādos izmēros, kā arī tumši zilā krāsā.
“Phase Eight” džegingu modelis “Amina Skinny”– no 59 mārciņām nocenots uz 30 mārciņām
Princese Ketrīna bieži izvēlas piegulošas bikses, kad dodas pie dabas. Šie brūnie džegingi ir mūsdienīga alternatīva un labas figūras īpašniecēm akcentē arī kāju slaidumu.