Princese Ketrīna māca mazai meitenei jauku triku emocionālā vizītē atbalsta centrā
Velsas princese Ketrīna šonedēļ apmeklēja organizāciju “Family Action” Bredfordā, kur viņa tikās ar bērniem un viņu ģimenēm, kas atkopjas pēc smagām emocionālām traumām.
Velsas princese apmeklēja traumu terapijas centru “Family Action”, kuru viņa raksturoja kā "dzīvības līniju". Ketrīna aprunājās ar terapeitiem labdarības organizācija, kas palīdz bērniem un viņu ģimenēm atgūties pēc sarežģītiem traumatiskiem piedzīvojumiem.
Princese Ketrīna viesojas traumu terapijas centrā “Family Action”
Viņa arī piedalījās radošajās terapijas sesijās – runājot ar bērniem un stāstot viņiem stāstu, lai saprastu, kā spēles izmantošana var kļūt par dziedināšanas ceļu. Ketrīna jau ilgu laiku atbalsta garīgās veselības jautājumus un ir uzsvērusi, cik ļoti daba viņai palīdzējusi atveseļošanās laikā no vēža. Tas akcentēts arī nelielajā video, ko pils izplatīja princeses 44. dzimšanas dienā šī mēneša sākumā.
“Family Action”, kuru Ketrīna atbalsta kā patronese, sniedz praktisku, emocionālu un finansiālu atbalstu ģimenēm, kas saskaras ar nabadzību, trūkumu un izolāciju visā valstī. Traumu terapijas pakalpojumi Brefdordā ir pieejami tiem bērniem, kuri ir piedzīvojuši vardarbību, nolaidību vai sāpīgu zaudējumu.
Ketrīna piedalījās terapijas sesijā ar māti un viņas 12 gadus veco dēlu, kuri krāsoja lapas, lai tās pievienotu kolāžas kokam, kas paredzēts bērnu emociju attēlošanai un terapijas apspriešanai. Zēns stāstīja, kā mūzika palīdzējusi viņam tikt galā ar smagām emocijām, un tagad viņš spēlē bungas grupā. Ketrīna teica: "Tas ir fantastisks veids, kā izpaust sevi un arī pārvaldīt ļoti grūtas un sarežģītas jūtas, ko dažreiz ir grūtāk izteikt vārdos nekā citos veidos." Viņa pajautāja, vai puisis kādreiz ir apsvēris domu, ka spēlēs grupā. Viņš atbildēja: "Nē. Ja jūs man to teiktu pirms trim gadiem, es neticētu, jo nebūtu domājis, ka man būs pacietība to darīt."
Tad Ketrīna satika māti un viņas piecus gadus veco meitu, kuras dekorēja vēlmju kastīti, kurā bija ievietojušas priekšmetus, kas palīdzētu izpaust viņu jūtas. Princese sasveicinājās ar meiteni, noliecoties un turot viņas roku. Pēc tam Ketrīna izteica komplimentu par meitenes leoparda raksta tērpu.
"Man patīk tava kleita. Tā ir skaista kleita, un tavi apavi. Man ir tādi paši zābaki, bet diemžēl bez spīdumiņiem. Vai tie ir tavi mīļākie zābaki?"
Meitene bija ielikusi kastē mazu bundžiņu ar spīdumiem un ūdeni, kuru viņa sauca par savu "burvju dzērienu". Uz jautājumu, ko "burvju dzēriens" dara, viņa atbildēja: "Tas aizdzen sliktos sapņus." Ketrīna teica meitenes mātei: "Daudziem cilvēkiem vajadzētu vairāk tāda."
Meitene bija arī ielikusi kastē spalvu, kura, kā teica viņas terapeits, bija paredzēta, lai saglabātu mieru viņas trauksmainajā prātā. Kārbā bija ievietoti arī divi gliemežvāki. Ketrīna teica: "Dažreiz, ja pieliek tos pie auss, tu vari dzirdēt viļņu šalkoņu. Man to patīk darīt ar gliemežvākiem.”
Pēc tam viņa vaicāja: "Vai tev patīk nākt šeit un darīt šīs lietas kopā ar mammu? Kas tev patīk visvairāk? Vai tā ir iespēja spēlēties kopā? Un pārrunāt jautājumus, kas tev šķiet smagi?" Meitene piekrītoši pamāja.