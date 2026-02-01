Ko karalis Čārlzs bauda brokastīs un mājās vari pagatavot arī tu
Kas tev nāk prātā, domājot par karaliskās ģimenes ēšanas paradumiem? Varbūt cepts fāzāns? Vai kaviārs, kas tiek pasniegts greznajās Bakingemas pils zālēs? Recepte, ar ko savulaik laipni padalījies Klārensa nams, parāda, ka ne vienmēr karaliskā virtuve nozīmē kaut ko ļoti izsmalcinātu vai pārspīlētu. Karalis Čārlzs brokastīs dod priekšroku vienkāršam ēdienam, ko viegli pagatavot jebkurā virtuvē.
Ceptas olas ar sieru ir ēdiens, ar kuru visbiežāk iesākas britu karaļa Čārlza rīti. Ar recepti 2020. gadā dalījās karaļnams, kad pašreizējais monarhs vēl bija Velsas princis. Klārensa nama darbinieki, kas pārvalda Čārlza “Instagram” kontu, apgalvoja, ka šo ēdienu var pagatavot ar dažādiem sieriem, un nepieciešamas būs vēl sešas sastāvdaļas.
"Daudziem no mums nekas nesniedz tik lielu komfortu kā laba pārtika,” Viņa Majestāte izteicās koronavīrusa pandēmijas laikā. "Tāpēc ir ļoti satraucoši uzzināt, ka šī krīze apdraud vienu no visbrīnišķīgākajām dzīves baudām – britu sieru!"
Ja vēlies izmēģināt gatavošanas mākslu britu karaļnama gaumē, Klārensa nams iesaka sagatavot šīs sastāvdaļas:
• 80 ml trekna krējuma
• plūktas bazilika lapiņas
• 15 g sarīvēta cietā siera
• viena ola
• pēc izvēles: gabaliņos sagriezts šķiņķis, desa, salami vai citi aukstās gaļas izstrādājumi
• viens ķiršu tomāts vai saulē kaltēti tomāti
• 100g tvaicētu spinātu
• 35 g mīkstā siera
Sagatavošanu uzsāc, ieziežot cepšanas trauku un izklājot to ar tvaicētajiem spinātiem un tomātiem, veidojot pievilcīgu pamatni. Izvieto sastāvdaļas ap trauka malu, atstājot vidū neaizpildītu vietu. Kad pamatne ir gatava, pārkaisi to ar mīkstā siera gabaliņiem un sasmalcinātu baziliku. Šajā posmā tu vari pievienot garšvielas un, iespējams, arī nedaudz šķēlēs sagrieztu auksto gaļu, bet tas ir atkarīgs no tavas izvēles.
Kad vidū ir izveidots tukšs dobums, pievieno sāli un piparus, un iesit vidū olu. Pēc tam lej 80 ml treknā krējuma, uzmanoties, lai olas dzeltenums paliktu neskarts. Noslēdz ar bagātīgu rīvēta cietā siera kārtu.
Trauku ievieto iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī (180C) un cep astoņas līdz desmit minūtes. Pirms pasniegšanas ļauj gatavajam ēdienam dažas minūtes nostāvēties.
Karalis Čārlzs iestiprinās
Karalis Čārlzs nav vienīgais britu karaliskās ģimenes pārstāvis, kuram garšo ceptas olas. Arī karalienes Kamillas dēls Toms Pārkers-Boulzs iecienījis līdzīgu recepti, kas viņam īpaši mīļa ir jau kopš bērnības.
“Ceptas olas, arī pazīstamas ar nosaukumu “Oeufs Cocotte”, jau sen ir bijušas karaliskā galda neatņemama sastāvdaļa, sākot no karalienes Viktorijas līdz mūsdienām,” rakstīts 2024. gadā izdotajā Toma grāmatā “Cooking & The Crown”, kā vēsta “The Express”. Tajā iekļauts vairāk nekā 100 recepšu, kas sniedzas no karalienes Viktorijas laika līdz karaļa Čārlza III valdīšanas ērai. Pavārgrāmatā iekļautas izsmalcinātu ēdienu pamācības, piemēram, “Pommes Elizabeth” un “Pudding au Pain et aux Cerises”, kā arī vienkāršas receptes, kas ideāli piemērotas gatavošanai mājās.
Par savu iecienīto cepto olu recepti Pārkers-Boulzs saka: "Šis ir manas bērnības mīļākais ēdiens, ko parasti ēdām, atgriežoties no brīvdienām, kad ledusskapis un pieliekamais bija tukši. Mana māte izmantoja olas no mūsu vistām."