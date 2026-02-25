"Netflix" vai "Paramount"? Turpinās cīņa par to, kurš iegūs "Warner Bros. Discovery"
ASV mediju un izklaides uzņēmums "Paramount Skydance" paaugstinājis mediju un izklaides kompānijai "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
"Warner Bros. Discovery" padome otrdien paziņoja, ka izskatīs "Paramount" jaunāko piedāvājumu un novērtēs, vai tas ir pārāks par konkurējošo straumēšanas platformas "Netflix" piedāvājumu.
Pašreizējā vienošanās ar "Netflix" paredz, ka straumēšanas platformai būtu četras dienas laika, lai iesniegtu jaunu piedāvājumu gadījumā, ja "Warner Bros. Discovery" padome uzskatītu, ka "Paramount" priekšlikums ir labāks.
"Paramount" palielinājis pārņemšanas piedāvājumu par vienu dolāru līdz 31 dolāriem par akciju. Tāpat "Paramount" piedāvājis segt 2,8 miljardu dolāru līguma laušanas maksu, kas "Warner Bros. Discovery" būtu jāmaksā "Netflix", ja tas atteiktos no šī darījuma. "Paramount" arī apņēmies samaksāt "Warner Bros. Discovery" septiņus miljardus dolāru gadījumā, ja varasiestādes bloķētu šo darījumu.
Šobrīd gan nav skaidrs, vai šis pārskatītais piedāvājums saasinās cīņu ar "Netflix" par "Warner Bros. Discovery", jo "Netflix" izpilddirektors Teds Sarandoss pagājušajā nedēļā intervijā izdevumam "Variety" sacīja, ka uzņēmums labāk atkāptos, nekā pārmaksātu.
"Warner Bros. Discovery" vairākkārt uzsvēris, ka tas priekšroku dod "Netflix" izteiktajam piedāvājumu, par kuru uzņēmuma akcionāri balsos 20. martā.
Kā ziņots, "Warner Bros. Discovery" janvārī atkārtoti noraidīja "Paramount" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
"Paramount" piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēts iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
"Paramount" nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja, miljardiera un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance". Amerikāņu mediji izteikuši pieņēmumus, ka Baltajam namam ir interese, lai Elisonu ģimene varētu noslēgt šo darījumu, jo tad tās īpašumā nonāktu arī CNN, kas kritizē Trampu.