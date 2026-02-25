"Warriors" piedzīvo vēl vienu zaudējumu, Stīvs Kers komentē Porziņģa veselības stāvokli
Goldensteitas "Warriors" komanda, spēlējot bez saslimušā Kristapa Porziņģa, otrdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.
"Warriors" viesos ar rezultātu 109:113 (19:31, 20:15, 33:31, 37:36) piekāpās vienai no Rietumu konferences pastarītēm Ņūorleānas "Pelicans". Porziņģis izlaida otro maču pēc kārtas un viņa dalība nav paredzēta arī nākamajā mačā šovakar pret Memfisas "Grizzlies".
"Viņš jūtas labāk. Šodien ar viņu personīgi nerunāju, taču treneru korpuss gan ar viņu sazinājās. Viņš bija ļoti sasirdzis, taču atgūstas. Redzēsim, kā viss progresēs," teica Kers, piebilstot, ka ir iespējama Porziņģa atgriešanās "Warriors" sastāvā šajā nedēļas nogalē. "Tā ir tikai saslimšana, nekas vairāk." Naktī uz svētdienu, 1. martu, "Warriors" uzņems Luku Dončiču un Losandželosas "Lakers".
“He's just been really sick, but making some improvements, so we'll see how he is.”— Joseph Dycus (@joseph_dycus) February 24, 2026
Here in New Orleans, Warriors coach Steve Kerr says Kristaps Porzingis has just been dealing with “just an illness” and hopes he can play on Saturday.
No minutes limit for Draymond Green. pic.twitter.com/UsgS81D5Z3
Uzvarētājiem 26 punktus guva Zaions Viljamsons, 18 punktus sakrāja Sadiks Bejs, bet pēc vairāk nekā gadu ilgas pauzes atvesļojoties no Ahilleja cīpslas traumas, ar 13 punktiem laukumā atgriezās Dežonte Marejs. "Warriors" rindās 28 punktus guva De'Entonijs Meltons, 24 punktus pievienoja Mouzess Mūdijs, bet ar 15+12 izcēlās Giļerme Karvalju du Santušs.
"Warriors" ar 30 uzvarām 58 mačos ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kur "Pelicans" ar 17 uzvarām 59 spēlēs ir 14. pozīcijā 15 komandu vidū.
Citā spēlē savu sezonas rezultatīvāko spēli otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā aizvadīja Džonatans Kuminga, palīdzot Atlantas "Hawks" savā laukumā pieveikt Vašingtonas "Wizards" komandu.
"Hawks" mājas spēlē bija pārāki ar 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34). Kopā ar Badiju Hīldu no Goldensteitas "Warriors" vienības uz "Hawks" pret latvieti Kristapu Porziņģi aizmainītais Kuminga otrdien debitēja "Hawks" rindās un guva 27 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, kā arī pārtvēra divas bumbas. Vēl uzvarētājiem 16 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers, bet ar 12 punktiem atzīmējās Korijs Kisperts.
"Hawks" rindās traumu šajā mačā guva Džeilens Džonsons, kurš pirmajā ceturtdaļā laukumu pameta ar kreisās gūžas saliecējmuskuļa traumu. "Wizards" sastāvā 18 punktus guva Vils Railijs, bet pa 14 punktiem katrs sakrāja Džastins Šampanī un Džamirs Votkinss. "Hawks" ar bilanci 29-31 ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Wizards" ar 16 uzvarām 57 spēlēs atrodas 13. pozīcijā.