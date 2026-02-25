Ar jaunu hitu "Palieku pie sava" fanus iepriecē pašmāju hiphopa leģenda Ozols
Hiphopa izpildītājs Ozols izdod jaunu singlu ar nosaukumu "Palieku pie sava".
Dziesmā saturiski dzirdamas atsauces uz viņa karjeras sākumu, kas reflektē ar enerģisko pavadījumu, kā arī ar viņa dzimto vietu – Pārdaugavu. Dziesmas vāka dizains tapis, iedvesmojoties no zobu juvelierizstrādājumu kultūras, kas pēdējā piecgadē ir kļuvusi ļoti progresīva ar dažādiem dizaina izaicinājumiem. Ozols par noformējumu saka: “Dārgmetāls mutē vispār ir kā svešķermenis, ar ko tev jāsadzīvo ikdienā; tas zināmā mērā arī atspoguļo dziesmas būtību un skanējumu.”
“Pati dziesma tapa diezgan spontāni, patika aranžijas enerģija, un tas bija kā totalizators, lai radītu ko jaunu, nedaudz sev neierastā skanējumā. Pirmais atnāca piedziedājums, un tas man arī atsauca atmiņas no laika, kad es bieži devos no Pārdaugavas uz centru, lai satiktu savus draugus un paziņas pilsētas centrā.” Darbs pie ieraksta studijā īstenots kopā ar producentu Pre'set; mūzikas autors ir Luke Fly.
Dziesmas “Palieku pie sava” pirmatskaņojums plānots 28. februārī “Zelta mikrofonu” pasniegšanas ceremonijā. Bet šī gada nogalē, 5. decembrī, Ozols uz “Xiaomi arēnas” skatuves kāps ar programmu, kas apvienos trīsdesmit gadu pieredzi, klasiskos hitus un jaunākos darbus. Kā atzīst Ozols, pirmais arēnas koncerts pirms trīs gadiem bija milzīgs emocionāls piedzīvojums — skaļas ovācijas, spilgtas atmiņas un sajūta, ka auditorija paceļ vēl augstāk. Savu mūzikas karjeras 30. gadadienu Ozols nolēmis godināt arēnas koncertā šogad, atskatoties uz ceļojumu, kas aizsākās toreiz un turpinās līdz pat šodienai.
Ozola koncerts "Arēnā Rīga" 2023. gada decembrī
2023. gada 28. decembrī "Arēnā Rīga" notika hiphopa mākslinieka Ozola koncerts.
“2026. gads man ir īpašs — pirms 30 gadiem aktīvi sākām koncertēt ar grupu FACT, bet 2001. gada pavasarī iznāca mans debijas albums “Cieņa un mīlestība”, pirmais pilnmetrāžas repa albums latviešu valodā. Dziesmas no tā skan joprojām,” stāsta Ozols.
Ozols (īstajā vārdā Ģirts Rozentāls) ir viens no pazīstamākajiem un ietekmīgākajiem latviešu reperiem. Savas karjeras laikā Ozols kopumā ir izdevis astoņus solo albumus – “Cieņa un mīlestība” (2001), “Augstāk, tālāk, stiprāk” (2002), “Dūzis” (2003), “Neatkarība” (2009), “Atpakaļ nākotnē” (2015), “Neona pilsēta” (2018), “YAUDA” (2020) un jaunākais Ozola solo albums “1979”, kas izdots 2023. gada nogalē un kuram sekoja lielkoncerts “Arēnā Rīga”. 2024. gada 23. aprīlī notika Ozola koncertfilmas “No rajona līdz arēnai” (režisors Rolands Rekke) pirmizrāde, un 19. jūlijā Ozols noslēdza festivāla “Positivus” pirmo dienu kā galvenais mākslinieks uz lielās skatuves.