Kanje Vests ar sievu Bjanku Censori izraidīti no "Grammy" pēc skandalozās sarkanā paklāja debijas

Jau vēstīts, ka, ierodoties uz sarkanā paklāja, Censori sākumā demonstrēja kuplu kažoku, taču pēc brīža to lēnām no sevis nometa, paliekot pavisam caurspīdīgā tērpā, ko grūti pat nosaukt par apģērbu. Pēc šī "trakā tērpa momenta, ko viņi izspēlēja uz sarkanā paklāja", pāris tika izraidīts no "Grammy" ceremonijas policijas pavadībā.