"Kurš ir Latvijas labākais novads?" - to dziesmā skaidro populāri reperi un grupa "Citi zēni"
Grupa “Citi zēni” apvienojusies ar slaveniem pašmāju reperiem dziesmā "Novadu cīņas".
Nupat "Muzikālās bankas" finālā debitēja negaidīts jaunums Latvijas mūzikā - dziesma, kurā dalību ņēmuši pieci mākslinieki no dažādiem Latvijas nostūriem, lai kopīgi noskaidrotu, kurš galu galā ir mūsu valsts “labākais” novads. Tambura Pesto jeb Edgars Bāliņš, pārstāvēja Zemgali: "Liels prieks dziesmā pārstāvēt savu novadu, kurš, protams, ir galvastiesu pārāks par pārējiem un allaž bijis kā līderis un vecākais brālis. Līdzīgi jutos, arī uzstājoties ar šiem - ne tik talantīgajiem - māksliniekiem, kas pārstāvēja savus novadus. Par jautrību šajā kompānijā gan nevaru sūdzēties, bet ticu, ka arī bērnudārzos nav garlaicīgi!"
Atbildi parādā nepaliek "Latgalīšu reps": “Lai arī ko teiktu čiuļi, bez čangaļu kultūras un vēstures nebūtu Latvijas, un ar to būtu jāsamierinās arī pārējiem novadiem. Bruoļi i muosys - mēs asom kūpā!” Bez galotnēm tomēr ar savu komentāru uz skatuves kāpa arī kurzemnieks Mauku Sencis: “Lai gan uzskatu, ka Kurzeme izvazāja pārējos novadus, ārprātīgi priecājos par iespēju sanākt kopā un vienoties patīkami muzikālajā piedzīvojumā. Paldies!”
Reiks dziesmā pārstāv Rīgu. Lai gan tehniski to nevarētu saukt par novadu, tomēr autoriem šķita, ka nepieminēt vietu, kur dzīvo teju lielākā Latvijas daļa, būtu nepareizi: “Superīgs muzikāls ceļojums! Tāda sajūta, ka visi esam tie paši zēni, tikai katrs no sava novada. Pirmatskaņojuma process bija ļoti jautrs un visi pozitīvi un gaiši cilvēki!”
“Dziesma “Novadu cīņas” savā veidā ir supergrupa, kuras mūžs būs vienas kompozīcijas garumā,” tā kopdarbu apraksta grupas “Citi zēni” īsākais dalībnieks vidzemnieks Jānis Pētersons, sakot: “Lai gan šī ir visilgāk (vairāk nekā divus gadus) tapusī dziesma mūsu ansambļa vēsturē, tomēr vienmēr bija skaidrs, ka “Novadu cīņām” ir jāatrod pareizais laiks un platforma, tādēļ paldies "Muzikālās bankas" komandai par uzticību.”
"Muzikālās bankas" 2025 aizkulisēs
Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinās "Latvijas Radio 2" aptaujas "Muzikālā banka 2025" noslēguma ceremonija, kurā par aizvadītā gada vērtīgākās popa un ...
Mūzikas autori – Toms Jēkabs Kagainis, Armands Varslavāns (Varslaff), Roberts Memmēns (Robert Ox), Jānis Jāčmenkins (JJ Lush). Producējuši – Toms Jēkabs Kagainis, Armands Varslavāns (Varslaff), Roberts Memmēns (Robert Ox), Jānis Jāčmenkins (JJ Lush) & Rūdolfs Budze (DJ Rudd), miksējis & māsterējis – Marks Rēpelis, teksta autori – Dagnis Roziņš, Jānis Pētersons, Reiks (Arvis Šķirus), "Latgalīšu reps" (Ivo Grigalis & Didzis Kozlovs), Tambura Pesto (Edgars Bāliņš) un Mauku Sencis (Valters Grīnfogels). Kopējo singla izdošanu nodrošina "Forte Production".
Grupa “Citi zēni” ir sešu cilvēku muzikālā apvienība, kuras mūziku var raksturot kā vispirms sakratītu un pēc tam atvērtu svaiga tonika bundžiņu. Grupas sastāvā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls, saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis Ozols (ģitāra), Toms Kursītis (bass) un Toms Kagainis (bungas).
Mauku Sencis ir viena no aktīvākajiem jaunās hiphopa paaudzes pārstāvjiem – repera Ods – alter ego. Viņa un Grandmāstera Neona projekts "goda vārds" sākās kā joks mūzikas vietnē "Soundcloud", kam klausītāji pieprasīja turpinājumu. Tambura Pesto ir skatuves vārds Edgaram Bāliņam. Didzis Kozlovs un Ivo Grigals no Ludzas jau gandrīz desmit gadus apvienojušies duetā "Latgalīšu reps". Viņi ir sava novada patrioti un savu mūziku izpilda tikai latgaliešu valodā.
Reiks ir arī viens no dueta ”Olas” dalībniekiem. Viņš sāka repot jau 12 gadu vecumā un patlaban ir viens no Latvijas hiphopa un popkultūras zināmākajām māksliniekiem. Reiks izdevis divus studijas albumus: “Ir visur” (2018) kā arī “Vecās dziesmas” (2021).