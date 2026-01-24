FOTO: kurš ģērba to sievieti? Soctīklotāju nežēlastībā kritusi Lindas Samsonovas "Muzikālajai bankai" izvēlētā kleita
Kamēr Daugavpilī norisinās "Muzikālās bankas 2025" finālšovs, sociālo tīklu lietotāju uzmanību vairāk par dziesmām piesaistījis "Latvijas Radio 5" personības Lindas Samsonovas izvēlētais tērps.
Melnā kleita ar drosmīgiem izgriezumiem vēdera un krūšu rajonā izraisījusi plašu rezonansi un neviennozīmīgu attieksmi sociālajos tīklos.
"Muzikālās bankas" 2025 aizkulisēs
Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinās "Latvijas Radio 2" aptaujas "Muzikālā banka 2025" noslēguma ceremonija, kurā par aizvadītā gada vērtīgākās popa un
Viena no populārākajām tēmām komentāros ir neizpratne par kleitas konstrukciju. Lietotāja aismaauzina publicējusi ekrānšāviņu no tiešraides, jautājot: "Es ļoti atvainojos, bet vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?", kas izpelnījies simtiem atzīmju "patīk". Līdzīgu viedokli pauž chasetheglimmers, pieļaujot, ka "varbūt kleita otrādi uzvilkta", savukārt signekaugare ironizē: "A varbūt tikai galva otrādi apgriezusies?".
Kritika veltīta tērpa piegriezumam un vizuālajam efektam. Lietotājs miksorai neizpratnē jautā: "Kāpēc josta jāliek uz krūtīm!!!", bet x70nsx norāda uz tehnisku brāķi – "slikti uzšūtas piedurknes".
Izvērstu analīzi sniegusi lietotāja deisa_just_deisa, norādot, ka, lai gan vadītājas augums ir lielisks, "piegriezums un ādas/melnās krāsas auduma kontrasts bik kropļo, radot efektu, ka josta uzbraukusi uz augšu, bet vēders atradis brīvu vietu, kur nokārties". Viņa piebilst, ka ieskatoties redzams, ka ar augumu viss ir kārtībā, taču vizuālais efekts ir neveiksmīgs.
Ironiskas piezīmes veltītas ne tikai tērpam, bet arī tā iespējamajam autoram. Lietotāja linda_outdoors raksta: "Acīmredzot pats Jezus Mozus ģērba". Savukārt marinucciapetra norāda, ka ne tikai tērps ir apspriešanas vērts: "Frizūra un meikaps arī liek uzdot jautājumus".
Tomēr netrūkst arī pozitīvu vērtējumu, kas īpaši izceļ Samsonovas fizisko formu. "Pirmais, kas iekrita acīs – labi uztrenēta presīte. Par kleitu – gaumes jautājums," raksta liene_ro. Lietotāja mckenzie_llaura ar humoru piebilst: "A kā lai savādāk parāda, ka pēc svētkiem esi uzkačājusi presīti?!", un tavs.pingvins atzīst: "Ja man būtu tāda presīte, es pat tik daudz no kleitas nebūtu uzvilkusi".
Daļa komentētāju steiguši aizstāvēt radio personību, kritizējot latviešu konservatīvismu. "Latvieša mīļākais hobijs – noriešana var sākties," secina veicenalasma. mile_vavere uzsver: "Nedod dievs Latvijā uzvilkt ko neparastāku. Man patīk, stilīgi", bet janisgorbunovs rezumē: "Laba kleita. Jums visiem skauž".
Jau vēstīts, ka šovakar Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinās "Latvijas Radio 2" aptaujas "Muzikālā banka 2025" noslēguma ceremonija, kurā par aizvadītā gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu sacenšas 15 skaņdarbi.
Uzvarētājs tiks noskaidrots ceremonijas izskaņā, summējot klausītāju un skatītāju tiešraides balsojuma rezultātus ar neatkarīgas profesionālās žūrijas vērtējumu.
Šobrīd uz skatuves kāpj un par gada vērtīgākās dziesmas titulu cīnās tādi izpildītāji kā grupa "Yūt" ar dziesmu "Acis", Luize Burmistrova ar kompozīciju "Asaras vairs nav tā vērtas", Fiņķis ar dziesmu "Baudam!", apvienība "Medību lauki" ar skaņdarbu "Citos medību laukos" un Viktors Buntovskis ar dziesmu "Dārznieks".
Tāpat konkurencē par uzvaru piedalās Atvars ar dziesmu "Dzīve mūs mētā", Ivo Fomins ar "Ezera sonāti", grupa "Prāta vētra" ar dziesmu "Gribēju būt rokstārs", Miks Galvanovskis ar "Kad izdzisīs", kā arī grupa "Carnival Youth" kopā ar Eviju Vēberi, izpildot dziesmu "Labākā doma pasaulē".
Finālistu vidū ir arī "Sudden Lights" ar skaņdarbu "Lai tev apnīk skumt", Emilija ar dziesmu "Pašam būt", Antra Stafecka ar "Sauciet", Dons ar kompozīciju "Tuvums" un grupa "Kautkaili" ar dziesmu "Vēl vienu reizi".
Lielā finālbalsojuma dziesmas vērtē arī žūrija, kuras sastāvā šogad strādā diriģents Gints Ceplenieks, operdziedātājs Edgars Ošleja, pianists un komponists Matīss Žilinskis, grupas "Tautumeitas" dalībniece Asnate Rancāne, "Latvijas Radio 5" ētera personība Bruno Jānis Skrastiņš, komponiste Anna Fišere, mūziķis Atis Zviedris, saksofonists Kārlis Auziņš, aktrise Agnese Budovska un mūzikas apskatniece Aiga Leitholde.