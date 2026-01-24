Timotijs Šalamē ar "Oskara" nomināciju sasniedzis vēsturisku rekordu
“Oskara” nominācija ir liels sasniegums jebkuram aktierim, taču 30 gadu vecajam Timotijam Šalamē šī atzinība iezīmē ne tikai viņa karjeras virsotni, bet arī pārspēj vēsturisku rekordu. Ar šo nomināciju viņš ir paveicis ko tādu, kas līdz šim nebija izdevies nevienam aktierim kopš Marlona Brando.
Timotijs Šalamē reiz savā uzrunā Ekrāna aktieru ģildes balvu ceremonijas vakarā paziņoja, ka viņš “tiecas pēc izcilības”, un aktieris joprojām turpina šo ceļu, sperot arvien jaunus soļus šajā virzienā. Šo nu jau leģendāro frāzi Šalamē izteica 2018. gadā.
30 gadu vecais Holivudas aktieris sasniedza jaunu rekordu, kad 2026. gada 22. janvārī tika izziņotas šā gada “Oskaru” nominācijas un kļuva zināms, ka viņš izvirzīts prestižajai godalgai par titullomas atveidojumu filmā “Mārtijs Lieliskais” ("Marty Supreme").
Kulta grāvēja “Kāpa” ("Dune") zvaigzne ir nominēta labākā aktiera un labākās filmas kategorijā kā viens no “Mārtija Lieliskā” producentiem.
Pēc jauno nomināciju izziņošanas Šalamē kļuvis par jaunāko aktieri kopš Marlona Brando, kurš saņēmis trīs “Oskara” nominācijas labākā aktiera kategorijā. Timotijs pirmo reizi izvirzīts godalgai 2018. gadā par sniegumu filmā “Sauc mani savā vārdā” (“Call Me by Your Name”), otro reizi 2025. gadā par darbu ekranizējumā “Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms” (“A Complete Unknown”), un šogad par galveno lomu filmā “Mārtijs Lieliskais”.
Brando, kurš aizgāja mūžībā 2004. gadā, šo rekordu sasniedza līdz 30 gadu vecumam ar nominācijām filmās "Ilgu tramvajs " (“Streetcar Named Desire”), “Viva Sapata!" (“Viva Zapata!") un "Jūlijs Cēzars" (“Julius Caesar”).
Timotijs Šalamē šogad jau saņēmis “Zelta globusu” kā labākais aktieris, savukārt “Oskara” balvu vakarā par godalgu sacentīsies ar Leonardo Dikaprio, Ītanu Houku, Maiklu B. Džordanu un Vāgneru Mouru.
Pagaidām filmas “Vonka” zvaigzne “Oskaru” nav vēl saņēmis.