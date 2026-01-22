Liepājas Zvaigžņu festivāla ieskaņā spīdēs LMMDV jaunie talanti
Seši LMMDV audzēkņi, uzvarot Valda Vikmaņa jaunajiem atskaņotājmāksliniekiem veltītajā konkursā, 6. februārī uzstāsies kā solisti koncertzālē “Lielais dzintars” kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri. Ieskaņas koncerts Zvaigžņu festivālam izcels jauno talantu profesionalitāti līdzās pieredzējušu mākslinieku interpretācijām.
MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” audzēkņi, piedaloties Valda Vikmaņa LMMDV jauno atskaņotājmākslinieku konkursā, izcīnījuši iespēju uzstāties kā solisti uz koncertzāles “Lielais dzintars” skatuves kopā ar pieredzējušiem māksliniekiem Liepājas Starptautiskā Zvaigžņu festivāla ieskaņas koncertā šā gada 6. februārī.
V. Vikmaņa konkursa mērķis ir sniegt jaunajiem mūziķiem iespēju muzicēt kā solistiem kopā ar simfonisko orķestri, veicinot viņu profesionālo izaugsmi, motivāciju un skatuves pieredzi, kā arī stiprinot saikni starp izglītības vidi un profesionālo mūzikas pasauli. Konkursa rezultātā festivāla ieskaņas koncertā piedalīsies seši LMMDV audzēkņi: Toms Rolavs (akordeons), Deniss Liekne (akordeons), Kristofers Sproģis (vokāls), Paula Sērdiene (flauta), Paula Marta Jonuša (saksofons) un Kristers Ketverts (trompete).
Savukārt konkursa žūrijas atzinību saņēma Anna Bacunova (flauta), Alens Budrecks (čells), Patriks Jākobsons (marimba) un Rolands Mežals (klarnete).
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzējusi žūrija: diriģents Atvars Lakstīgala, Liepājas Simfoniskā orķestra koncertmeistare Līga Baltābola un pianiste Agnese Egliņa.
“Valda Vikmaņa konkurss mūsu skolas audzēkņiem ir nozīmīgs atskaites punkts profesionālajā izaugsmē. Katra panākuma pamatā ir mērķtiecīgs darbs, neatlaidība, pedagogu un ģimeņu atbalsts. Iespēja muzicēt kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri ir augsts novērtējums un spēcīga motivācija turpmākajam ceļam mūzikā,” uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa.
Valda Vikmaņa jauno atskaņotājmākslinieku konkursu rīkoja MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri un biedrību “Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs”. Konkursu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsaka sirsnīgu pateicību pedagogiem Samantai Čipinskai, Mārītei Lazdānei, Reinim Lapam, Kristapam Vanagam, Gatim Gorkušam, Ditai Baronai, Tomam Jansonam un Uldim Loceniekam, kā arī koncertmeistariem Francim Gaiļum, Sanai Villerušai, Ludmilai Iļjinai, Normundam Kalniņam, Ilanai Makarinai un Natālijai Zandmanei par ieguldīto darbu un audzēkņu profesionālu sagatavošanu konkursam.
Par festivāla ieskaņas koncertu: Liepājas Starptautiskā Zvaigžņu festivāla ieskaņas koncerts būs muzikāls ceļvedis uz vienu no gaidītākajiem Liepājas kultūras notikumiem. Koncerts notiks koncertzāles “Lielais dzintars” Lielajā zālē no plkst. 19.00 līdz 21.30, piedāvājot klausītājiem daudzveidīgu programmu, kurā skanēs spilgti klasiskās mūzikas opusi solo instrumentiem un simfoniskajam orķestrim, atklājot gan jauno mūziķu profesionalitāti un māksliniecisko izaugsmi, gan pieredzējušu mākslinieku interpretāciju dziļumu.
Koncerts sniegs iespēju piedzīvot jauno talantu pirmo solo uzstāšanos ar profesionālu simfonisko orķestri un jau sajust festivāla noskaņu.