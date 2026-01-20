“Man nav laika novecot!” Dollijas Pārtones atklātās pārdomas 80 gadu jubilejā
Sagaidot 80 gadu jubileju, kantrimūzikas leģenda Dollija Pārtone atklāti dalījusies pārdomās par veselību, dzīvi un novecošanu. Pēc personīgi smaga gada, kad viņsaulē aizsaukts vīrs, dziedātāja uz jubileju raugās nevis kā uz skaitli, bet kā apliecinājumu paveiktajam un vēl priekšā stāvošajam.
Dollija Pārtone ar atvērtu sirdi sagaidījusi savu 80 gadu jubileju.
Kantrimūzikas karaliene savu nozīmīgo dzimšanas dienu pirmdien, 19. janvārī, atzīmēja ar sirsnīgu ierakstu sociālajos tīklos, demonstrējot krāšņu tauriņa formā izkārtotiem ziediem rotātu jubilejas torti.
Lai gan iepriekš viņa bija paziņojusi, ka neapmeklēs savas dzimšanas dienas svinības “Grand Ole Opry” zālē, jubilejas priekšvakarā Pārtone intervijā žurnālam “People” atklāja, kā jūtas, tuvojoties šai īpašajai dienai.
“Cilvēki saka: ‘Klau, tev būs 80 gadi.’ Un? Ko tad? Paskatieties, cik daudz esmu paveikusi 80 gadu laikā. Man ir sajūta, ka es tikai tagad sāku,” sacīja dziesmas “Jolene” autore.
“Es zinu, ka tas izklausās muļķīgi, bet, ja vien veselība mani nepievils, es turpināšu. Un šobrīd šķiet, ka ar to viss ir kārtībā,” viņa piebilda.
Pagājušā gada septembrī Pārtone atlika savus Lasvegasas rezidentūras šovus, norādot uz “veselības sarežģījumiem”. Vēlāk viņa nomierināja fanus ar “Instagram” video, sakot, ka jūtas “labi”, un piebilstot: “Paldies jums par rūpēm, es jūs mīlu — turpiniet lūgt par mani.”
Intervijā žurnālam “People” Pārtone atklāja arī savu skatījumu uz novecošanu. “Ja tu ļauj sev kļūt vecam, tad tāds arī kļūsi. Es saku: ‘Man nav laika novecot!’ Man nav laika pie tā kavēties. Par to es nemaz domāju,” viņa sacīja.
Runājot par 80 gadu jubilejas svinēšanu, dziedātāja atzina, ka uz to raugās citādi. “Ne jau tāpēc, ka īpaši vēlētos svinēt šādu vecumu, bet svētki slēpjas pašā faktā, ka šajā laikā esmu tik daudz paveikusi un joprojām turpinu to darīt,” sacīja Pārtone, piebilstot: “Es nezinu, ko darīšu rīt. Lai kas nāktu, es darīšu visu, cik labi vien spēšu.”