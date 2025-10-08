Dollija Pārtone veselības dēļ atceļ koncertus Lasvegasā - viņas māsa aicina lūgties par leģendāro dziedātāju
Amerikāņu kantrimūzikas leģendas Dollijas Pārtones māsa otrdien aicināja lūgties par dziedātāju, kas nule veselības problēmu dēļ atcēlusi koncertus Lasvegasā.
79 gadus vecā Pārtone pagājušajā nedēļā atcēla Lasvegasā gaidāmos koncertus, jo radušās veselības problēmas. Mūziķe norādīja, ka viņai būs jāveic vairākas medicīniskas procedūras.
"Pagājušajā naktī es visu nakti lūdzos par māsu Dolliju. Daudzi no jums zina, ka pēdējā laikā viņa nav jutusies sevišķi labi," platformā "Facebook" pauda Frīda Pārtone.
"Es patiesi ticu lūgšanu spēkam, un es esmu aicināta lūgt visu pasauli, kas viņu mīl, būt lūgšanu karotājiem un lūgties kopā ar mani," norādīja mūziķes māsa.
Dollijai Pārtonei decembrī Lasvegasā bija ieplānoti seši koncerti viesnīcas "Caesars Palace" teātrī "Colosseum". Biļetes uz koncertiem jau izpārdotas.
Dziedātāja pagājušajā nedēļā koncertus atcēla, skaidrojot, ka veselības stāvokļa dēļ "nespēs piedalīties mēģinājumos un sagatavot tādu šovu, kādu jūs vēlaties redzēt".
Pārtone saviem miljoniem sekotāju paziņoja, ka viņa vēl nebeidz savu karjeru, un norādīja, ka jauni koncerti notiks nākamā gada septembrī.
Pārtone kļuva par megazvaigzni septiņdesmitajos gados. Viņas pazīstamāko hitu vidū ir "Jolene", "I Will Always Love You", "Coat of Many Colors" un "9 to 5".
Bija paredzēts, ka Pārtone nākammēnes ceremonijā Losandželosā saņems goda "Oskaru", tomēr, kā vēsta Holivudas izdevums "Variety", domājams, ka mūziķe ceremonijā nepiedalīsies.