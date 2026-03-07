Komponists Pēteris Vasks ar koncertu dzimtajā Aizputē svinēs 80 gadu jubileju
Foto: Paula Čurkste/LETA
Komponists Pēteris Vasks.
Kultūra

Komponists Pēteris Vasks ar koncertu dzimtajā Aizputē svinēs 80 gadu jubileju

Kultūras nodaļa

Jauns.lv/LETA

16. aprīlī plkst. 18 Aizputes Sv. Jāņa baznīcā komponists Pēteris Vasks savā 80. dzimšanas dienā ar koncertu kopā ar Latvijas Radio kori, kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" un diriģentu Sigvardu Kļavu svinēs jubileju, informēja projekta izpildproducente Kristīne Zvirbule.

Komponists Pēteris Vasks ar koncertu dzimtajā Aizp...

Pirms koncerta plānota tikšanās ar komponistu Aizputes Kultūras centra zālē, sniedzot iespēju interesentiem satikt jubilāru klātienē.

Koncerta programmā skanēs Vaska meistardarbi, kas spilgti atklāj komponista rokrakstu. Koncertā izskanēs gan kormūzikas opusi, gan vokāli simfoniskie darbi "Savā tautā", "The Fruit of Silence", "Cosa devo fare", "Agnus Dei", "Musica Serena", "Da pacem", "Domine", "Actus caritatis" un "Mein Herr und mein Gott", kas atspoguļo komponista daiļradei raksturīgās tēmas - cilvēka iekšējo pasauli, dabu, ticību un cerību.

Tēmas

RīgaAizputePēteris VasksLatvijas RadioSinfonietta Rīga

Citi šobrīd lasa