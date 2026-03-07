Komponists Pēteris Vasks.
Komponists Pēteris Vasks ar koncertu dzimtajā Aizputē svinēs 80 gadu jubileju
16. aprīlī plkst. 18 Aizputes Sv. Jāņa baznīcā komponists Pēteris Vasks savā 80. dzimšanas dienā ar koncertu kopā ar Latvijas Radio kori, kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" un diriģentu Sigvardu Kļavu svinēs jubileju, informēja projekta izpildproducente Kristīne Zvirbule.
Pirms koncerta plānota tikšanās ar komponistu Aizputes Kultūras centra zālē, sniedzot iespēju interesentiem satikt jubilāru klātienē.
Koncerta programmā skanēs Vaska meistardarbi, kas spilgti atklāj komponista rokrakstu. Koncertā izskanēs gan kormūzikas opusi, gan vokāli simfoniskie darbi "Savā tautā", "The Fruit of Silence", "Cosa devo fare", "Agnus Dei", "Musica Serena", "Da pacem", "Domine", "Actus caritatis" un "Mein Herr und mein Gott", kas atspoguļo komponista daiļradei raksturīgās tēmas - cilvēka iekšējo pasauli, dabu, ticību un cerību.