Trijās novērojumu stacijās pārspēts 7. marta siltuma rekords

Sestdien līdz plkst. 15 trijās novērojumu stacijās labots 7. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Madonā termometra stabiņš pakāpās līdz +9,9 grādiem, Priekuļos - līdz +9,1 grādam, Zosēnos - līdz +8,4 grādiem.

Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,8 grādiem Daugavgrīvā un Zvejniekciemā līdz +9,9 grādiem Stendē un +10,0 grādiem Pāvilostā.

Pirms gada šajā dienā Dobelē termometra stabiņš pakāpās līdz +14,1 grādam, un tas ir 7. marta nacionālais siltuma rekords.

Februāra sākumā un vidū Latvijā tika pārspēti 19 aukstuma rekordi, bet, sākot ar februāra pēdējo dienu, laboti 17 siltuma rekordi.

Pērn visa gada laikā Latvijā tika pārspēti deviņi aukstuma un 396 siltuma rekordi.

