Dzīvībai svarīgas pārmaiņas: Latvijas pacientiem plašākas iespējas orgānu transplantācijai
Turpmāk Latvijas pacientiem būs lielākas iespējas saņemt dzīvībai nepieciešamu orgānu, jo Stradiņa slimnīca saņēmusi Eiropas Imūnģenētikas federācijas akreditāciju. Tā apliecina, ka slimnīcas Apvienotajā laboratorijā veiktie imūnģenētiskie izmeklējumi atbilst augstākajiem starptautiskajiem kvalitātes standartiem un ir obligāta prasība valstīm, kas vēlas iesaistīties kopējā Ziemeļvalstu orgānu apmaiņas sistēmā, vēsta 360TV Ziņas.
Stradiņa slimnīcas atbildīgā ārste audu saderības un imūnģenētikas jomā Zane Dobele skaidro, ka “Tie donoru orgāni, kas mums ir pieejami no Latvijas, tie paši nonāk mūsu pacientiem, bet, iekļūstot “Scandiatransplant” tīklā, mēs darbosimies vienotā tīklā ar skandināviem un igauņiem un varēsim dot lielāku iespēju gan mūsu pacientiem, gan arī mūsu speciālistiem sadarboties. Tādējādi arī šiem te sarežģītajiem pacientiem var tikt piedāvātas ātras un augsta līmeņa speciālistu konsultācijas.”
Dalība starptautiskā orgānu apmaiņas tīklā pacientiem sniegs vairākus būtiskus ieguvumus: donoru meklēšana notiks ne tikai Latvijā, bet visā Ziemeļvalstu reģionā, tādējādi palielinot iespēju atrast recipientam piemērotu donoru, laboratorijā veiktie izmeklējumi palīdz iespējami precīzi izvērtēt, vai donors un recipients ir savstarpēji saderīgi, Stradiņa slimnīcas laboratorijā veiktās analīzes ir starptautiski atzītas un izmantojamas transplantācijas centros visā Eiropā.
Stradiņa slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Latvijā, kurā pieejami šāda līmeņa imūnģenētiskie izmeklējumi, nodrošinot Latvijas pacientiem starptautiskiem standartiem atbilstošas transplantācijas iespējas.