Latvijas biatlonistiem 15. vieta Pasaules kausa posmā stafetē
Latvijas biatlonisti sestdien Somijā izcīnīja 15. vietu Pasaules kausa septītajā posmā 4x7,5 kilometru komandu stafetē vīriešiem.
Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Edgars Mise un Aleksandrs Patrijuks pa visiem kopā nopelnīja divus soda apļus un izmantoja 14 rezerves patronas, no uzvarētājiem norvēģiem atpaliekot trīs minūtes un 17,1 sekundi.
Norvēģijas komanda, kuras sastāvā bija Juhanness Dāle-Ševdāls, Juhans Ūlavs Botns, Sturla Holms Lēgreids un Vetle Šostads Kristiansens, distanci veica vienā stundā, 13 minūtēs un 30,7 sekundēs, kopumā izmantojot tikai septiņas rezerves patronas.
Otrie ar sešām izmantotām rezerves patronām bija francūži, kuri no uzvarētājiem atpalika 19,1 sekundi, bet labāko trijnieku noslēdza Zviedrijas komanda, kas mēroja vienu soda apli un izmantoja desmit rezerves patronas, norvēģiem zaudējot 48,1 sekundi.
Uz starta izgāja 22 komandas, no kurām 21 sasniedza finišu.
Pasaules kausa posma noslēgumā svētdien paredzēta 4x6 kilometru komandu stafete sievietēm un 15 kilometru sacensības ar kopēju startu vīriešiem.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc sacensībām Kontiolahti paredzēti vēl Pasaules kausa posmi Otepē un Holmenkollenā.