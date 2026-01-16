Spāņu estrādes leģenda Hulio Iglesiass apsūdzēts seksuālā vardarbībā, viņš to kategoriski noliedz
Spāņu dziedātājs Hulio Iglesiass piektdien noraidīja apsūdzības, ka viņš būtu seksuāli uzbrucis divām bijušajām darbiniecēm, un nosauca apsūdzības par "pilnīgi nepatiesām".
Šonedēļ medijos izskanēja informācija, ka Iglesiass no 2021. gada janvāra līdz oktobrim seksuāli un fiziski uzbrucis divām sievietēm, kas strādāja viņa rezidencēs Dominikānā un Bahamu salās. Dienu vēlāk Spānijas prokurori paziņoja, ka izskata šīs apsūdzības.
"Ar dziļām skumjām reaģēju uz apsūdzībām, ko izvirzījušas divas personas, kas iepriekš strādājušas manās mājās," paziņojumā platformā "Instagram" pauda pasaules slavu iemantojušais dziedātājs. "Es noliedzu, ka būtu ļaunprātīgi izmantojis, piespiedis vai izrādījis necieņu kādai sievietei. Šīs apsūdzības ir absolūti nepatiesas un izraisa man lielas skumjas," norādīja Iglesiass.
Spānijas ziņu portāls "elDiario.es" un ASV televīzijas tīkls "Univision Noticias" 13. janvārī publiskoja materiālu par kopīgu, trīs gadus ilgušu izmeklēšanu par iespējamiem Iglesiasa pārkāpumiem.
Spānijas augstākā tiesa oficiālas apsūdzības pret Iglesiasu saņēma 5. janvārī, paziņoja amatpersonas.
Tiesību aizsardzības organizācija, kas pārstāv abas sievietes, paziņoja, ka viņas apsūdz Iglesiasu "noziegumos pret seksuālo brīvību un dzimumneaizskaramību, tādos kā seksuāla uzmākšanās" un "cilvēku tirdzniecībā piespiedu darba un verdzības nolūkā".
Organizācija "Women's Link Worldwide" paziņoja, ka abas sievietes ir iesniegušas sūdzību Spānijas tiesā.
82 gadus vecais dziedātājs ir viens no pasaules veiksmīgākajiem mūzikas māksliniekiem.
Sācis savu karjeru Spānijā, Iglesiass 70. un 80. gados ieguva milzīgu popularitāti ASV un citviet pasaulē. Karjeras gaitā Iglesiass saņēmis "Grammy" balvu, arī "Billboard" un daudzas citas godalgas.
"Es nekad neesmu piedzīvojis šādu ļaunprātību, bet man joprojām ir spēks, lai cilvēki uzzinātu visu patiesību un aizstāvētu savu cieņu pret tik nopietnu apvainojumu," Iglesiass pauda sociālajos tīklos.
Jāpiebilst, ka Hulio Iglesiasa dēls ir ne mazāk slavenais dziedātājs Enrike Iglesiass.