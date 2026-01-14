Skārleta Johansone zaudē visu laiku pelnošākās kinozvaigznes titulu. Kurš viņu pārspējis?
Skārletas Johansones triumfa gājiens kā visu laiku pelnošākajai kinoaktrisei ir noslēdzies. Kopš šā gada 12. janvāra viņa gāzta no kinokašu ienesīgākās aktrises troņa.
Pateicoties režisora Džeimsa Kamerona franšīzei “Avatars”, līdz ar jaunākās filmas nonākšanu kinoteātros ir piedzīvotas izmaiņas arī ienesīgāko aktieru reitingā. No 12. janvāra par visu laiku pelnošāko aktrisi atzīta Zoja Saldana (47).
Jaunākā franšīzes daļa “Avatars: Uguns un pelni” otrdien pasaules kinoteātros sasniedza 1,23 miljardu dolāru ieņēmumus, palielinot Saldanas filmu "kapitālu" līdz 16,8 miljardiem dolāru, vēsta nozares izdevums “The Numbers”.
“Oskara” balvu ieguvusī aktrise savas karjeras laikā pakāpeniski kāpusi reitingos, nospēlējot galvenās lomas 18 filmās, tostarp tādos vērienīgos grāvējos kā “Avatars”, “Galaktikas sargi”, “Atriebēji: Bezgalības karš” un “Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts”. Viņa ir vienīgā aktrise, kas piedalījusies trijās visu laiku ienesīgākajās filmās: “Avatars”, “Atriebēji: Noslēgums” un “Avatars: Ūdensceļš”.
41 gadu vecā Johansone, kura ir Saldanas kolēģe “Marvel” studiju filmās, šobrīd ieņem otro vietu ar 16,4 miljardu ASV dolāru lielu summu. Pagājušajā vasarā viņa strauji pacēlās no trešās uz pirmo vietu pēc filmas “Juras laikmeta pasaule: Atdzimšana” iznākšanas.
Aptuveni seši miljardi dolāru no Saldanas filmu ieņēmumiem saistīti ar viņas lomu Neitiri tēlā Kamerona zinātniskās fantastikas sērijā, savukārt lielākā daļa Johansones panākumu gūta, atveidojot Natašu Romanovu jeb Melnās Atraitnes tēlu “Marvel” kino pasaulē. Arī pārējie aktieri, kas ierindojas ienesīgāko aktieru topa augšgalā, ir pazīstami ar lomām “Marvel” franšīzē — piecinieku noslēdz Semjuels L. Džeksons, Roberts Daunijs un Kriss Prats.
Neraugoties uz iespaidīgu kases grāvēju klāstu savā filmogrāfijā, Saldana iepriekš ir atklāti runājusi par radošajām grūtībām, kas nereti pavada darbu lielbudžeta franšīzēs.
Filmas „Avatars” seksīgā aktrise Zoja Saldana
“Kā man par to runāt, lai šie brīnišķīgie filmu veidotāji nejustos, ka es viņus pieviļu?” Saldana sacīja “The Independent” žurnālistei Annabelei Ņūdžentai 2024. gada decembrī — dažus mēnešus pirms tam, kad viņa saņēma “Oskaru” kā labākā otrā plāna aktrise par lomu filmā “Emilija Peresa”.
“Es šos mirkļus neuztveru kā pašsaprotamus — tie ir iemesls, kāpēc es šeit esmu,” viņa turpināja. “Taču, kad tu piedalies projektā, kas jau no paša sākuma ir ļoti īpašs, bet panākumu dēļ ir pārvērties par komerciālu mehānismu, kurš prasa arvien vairāk laika un darbojas pats par sevi… Ja vien tu neesi cilvēks, kuram projektā ir radošā kontrole, tava kā mākslinieka ietekme [samazinās]. Tad tu kļūsti par mazāku daļu lielā sistēmā.”