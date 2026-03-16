Šodien 17:07
Pavasara saulīte cepina: Latvijā jau desmito dienu pēc kārtas pārspēti siltuma rekordi
Pirmdien valsts austrumu daļā, sildot saulei, pārspēti vismaz trīs 16. marta maksimālās gaisa temperatūras rekordi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Siltuma rekordi Latvijā laboti desmito un, iespējams, pēdējo dienu pēc kārtas.
Kopš marta sākuma siltuma rekordi pārspēti 12 dienās, kopumā laboti 116 rekordi. Vēl seši siltuma rekordi tika pārspēti 28. februārī.
Siltuma rekords pirmdien labots Alūksnē, Gulbenē un Madonā, kur maksimālā temperatūra līdz plkst. 15 bija attiecīgi +12, +12,7 un +13,3 grādi.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,1 grāda Daugavgrīvā un Mērsragā līdz +12,9 grādiem Jēkabpilī.
Visas valsts rekords 16. martā ir +14,1 grāds 2015. gadā Zvejniekciemā.