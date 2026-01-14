Raimonds Pauls "Radio Klasika" 30. gadu jubilejas koncertā. 8.01.2026.
Elīna Garanča novēl Raimondam Paulam sagaidīt vēl apaļāku jubileju
Latvijas Radio 3 "Klasikas" vērienīgais 30. jubilejas koncerts Nacionālajā operā un baletā 8. janvārī noslēdzās īpaši saviļņojoši. Tā kulminācijā izskanēja jubilāra Raimonda Paula komponētā un pasaulslavenās operdziedātājas Elīnas Garančas dziedātā "Kerijas dziesma" no mūzikla "Māsa Kerija".
Maestro Raimonda Paula un operas dīvas Elīnas Garančas priekšnesumu muzikāli bagātināja Latvijas Radio koris, Latvijas Radio bigbends un "Sinfonietta Rīga" diriģenta Kārļa Vanaga vadībā. Lai arī sākotnēji izskanēja runas, ka Maestro veselības problēmu dēļ varētu neierasties uz koncertu, tā vien šķiet, ka tā ir alošanās, jo Maestro, par spīti visām veselības likstām, braši turoties pie spieķa, iznāca uz opernama skatuves, uzsmaidīja zālē sēdošajiem skatītājiem un apsēdās pie sava iemīļotā instrumenta.
Raimonds Pauls ir viena no izcilākajām personībām Latvijas kultūrā, un Latvijas Radio ir Maestro profesionālās darbības mājvieta teju 70 gadu. Tādēļ Latvijas Radio 3 "Klasikas" vērienīgā 30. jubilejas koncerta visskaļākie aplausi tika veltīti Maestro iznācienam, un, kad tie nerima un skatītāji bija piecēlušies kājās, Pauls pagriezās pret zāli un arī skatītājiem veltīja pateicības aplausus. Paula klavieru pavadījumā Garančas dziedātā "Kerijas dziesma" ļoti sajūsmināja zālē sēdošos skatītājus, kas pēc priekšnesuma ar aplausu vētru lūdza māksliniekus to atkārtot. Elīna Garanča tovakar vairākkārt apskāva un samīļoja Maestro, ko arī vēlāk atklāja sarunā ar žurnālu "Kas Jauns": “Šodien jau vairākkārt bijām gan uz skatuves, gan aiz skatuves, kad sabučoju Maestro.”
Tiesa gan, uz Latvijas Radio 3 "Klasikas" jubilejas koncerta svinīgo banketu Maestro neieradās, bet vairākkārt tika pieminēts uzrunās. Elīna Garanča, runājot par Paula 90. jubileju, teic: “Viņam ir apaļa jubileja, bet es ceru, ka viņš tomēr tiks līdz vēl apaļākai jubilejai. Mēs vēl šodien runājām, ka kaut kas vēl kopā jāizcep. Nu lai mums izdodas! Šis gads gan man ir diezgan blīvs, bet nu skatīsimies, kā sanāks. Pa solītim! Šogad man galvenais ir divas jaunas partijas – Riharda Štrausa operā "Ariadne no Naksas", kas būs Zalcburgā, un Umberto Džordāno opera "Fedora", kas būs Neapolē, kā arī vairāki koncerti. Tāpat arī turneja Japānā. Kamēr vēl var, ir jādarbojas.”
Šoreiz gan Elīna Garanča, kurai ir draudzīgas attiecības ar Raimondu Paulu, nevarēja palikt uz viņa jubilejas svinībām 12. janvārī, jo uz Rīgu bija izrāvusies uz pāris dienām, lai, direktores Gundas Vaivodes aicināta, uzstātos Latvijas Radio 3 "Klasikas" 30. jubilejas koncertā, bet jau šajā nedēļā Cīrihē operdziedātājai ir paredzētas izrādes titullomā Žorža Bizē operā "Karmena". “Lai atlidotu uz Rīgu, es jau aizlaidos no orķestra mēģinājuma. Tāpēc ir jāatgiežas, jo mani gaida iestudējums, kurā jaunajiem kolēģiem izlūdzos, lai mani palaiž. Es nevarēju neierasties uz šo jubileju, jo radio Klasika ir viens no mūsu mākslinieku balstiem, un tā arī ir mana vēsture.”
Taču, lai arī klātienē nevarēs piedalīties Paula jubilejas svinībās, Garanča atklāja, ko novēl viņam jubilejā: “Nezaudēt to dzinuli! Viņam pašlaik ir grūtāk paiet, un, kā jau Maestro, viņš šad un tad papukst. Bet mēs visi dzirdam – kad viņš apsēžas pie klavierēm, pasaulīgās nastas pazūd un paliek tikai dievišķie pirkstiņi, kas pa klavierēm skrien – ātrāk un skaļāk, un skaistāk. Un mēs ceram, ka tas ilgi turpināsies!”