Atklāta Sāras Fērgusones reakcija uz to, ka princeses Beatrise un Eiženija viņu Ziemassvētkos ignorēja
Sāra Fērgusone un viņas šķirtais vīrs, bijušais princis Endrū (tagad Endrū Mauntbatens-Vindzors) decembrī netika aicināti uz karaliskās ģimenes Ziemassvētku svinībām Sandringemā, bet viņu meitas princeses Beatrise un Eiženija gan tās apmeklēja. Tagad gaismā nākusi Sāras un Endrū reakcija.
Princesēm Beatrisei un Eiženijai pagājušajā mēnesī nācās pieņemt sarežģītu lēmumu par to, kur pavadīt Ziemassvētkus. Māsas galu galā nolēma pievienoties karalim Sandringemā karaliskajās svinībās, tādējādi redzami apliecinot savu lojalitāti monarhijai pēc Endrū un Sāras ļoti publiskās krišanas nežēlastībā.
Bijušajam princim un viņa šķirtajai sievai dalība svētku saietā bija liegta, taču, kā norādījis kāds ģimenes draugs, bijušais pāris atbalstījis meitu lēmumu pavadīt Ziemassvētkus kopā ar karalisko ģimeni. “Viņu dzīve ir cieši saistīta ar monarhiju, tāpēc tas mani nemaz nepārsteidza. Endrū un Sāra to atbalstīja par tūkstoš procentiem,” žurnālam “People” sacīja anonīms avots. “Sāra vienmēr ir teikusi, ka viņas lielākā dāvana monarhijai ir viņas meitas. Viņa arī turpmāk saglabās savu uzticību kronim.”
Pēc karaliskā biogrāfa Roberta Džobsona domām, māsām tas bijis pareizs lēmums — izrādīt lojalitāti karalim un pieņemt viņa Ziemassvētku ielūgumu. “Ir viegli teikt, ka tas ir apvainojums, taču viņas sacītu: ‘Es esmu karaliska princese, es esmu troņmantnieku rindā, esmu uzaicināta uz karaļa Ziemassvētku svinībām, un karaļa ielūgumu neatsaka,’” paskaidroja biogrāfs. “Ja ir ielūgums, tu dodies. Tas pat īsti nav ielūgums — drīzāk pavēle.”
Pēc svētkiem izskanējušas ziņas, ka Endrū, iespējams, pats mudinājis savas meitas doties uz Sandringemu — savtīgu iemeslu dēļ. Eksperte Ingrīda Sjuarda izteikusies, ka negodā kritušais karaliskās ģimenes pārstāvis visticamāk piespiedis Beatrisi un Eiženiju piedalīties svinībās, lai noskaidrotu, ko ģimene par viņu runā.
Viņa laikrakstam “The Sun” sacīja: “Es nedomāju, ka Beatrisei un Eiženijai bija izvēle. Endrū viņām teica: ‘Jums ir jābrauc.’ Viņš grib zināt, kas notiek un ko cilvēki par viņu saka. Viņas šobrīd ir Endrū vienīgā caurlaide atpakaļ karaliskajā ģimenē. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņš viņas pierunāja.”
Pirms Ziemassvētku svinībām Jorku ģimene tomēr atkalapvienojās Beatrises jaunākās meitas Atēnas kristībās Svētā Džeimsa pilī 12. decembrī. Taču Endrū un Sāra centās palikt tik neuzkrītoši, cik vien iespējams, apzināti izvairoties no uzmanībās, kā ierodoties, tā aizbraucot. Viņi netika fotografēti kopā ar Beatrisi, un tiek uzskatīts, ka izlaiduši arī pēc tam sekojošo svinību daļu kādā no krogiem Londonas centrā.
Pēc skandāla, kas saistīts ar Džefriju Epstīnu, karalis publiski norobežojās no brāļa un viņa šķirtās sievas. Endrū tika atņemti tituli, un pārim nācās pamest kopīgo dzīvesvietu, karalisko rezidenci “Royal Lodge” Vindzorā. Tomēr tiek apgalvots, ka šis publiskais vēsums nav atturējis Sāru no mēģinājumiem izlīgt ar bijušo svaini Čārlzu.
Tiek ziņots, ka Sāra nosūtījusi karalim Čārlzam un karalienei Kamillai “pārspīlēti sirsnīgu un gandrīz izmisīgu” Ziemassvētku vēstījumu, ko kāds pils darbinieks raksturojis kā mēģinājumu “nogludināt” arvien saspīlētākās attiecības. Cits avots norādījis, ka Fērgija “pati sevi pazemo ar šīm neveiklajām Ziemassvētku ziņām”.
“Sāra pat nosūtīja vēstījumu karalim Čārlzam un karalienei Kamillai. Ņemot vērā, ka tieši Čārlzs atņēma viņai un Endrū karaliskos titulus, tas izskatās kaunpilni izmisīgi un pēc lūguma vēstules,” žurnālam “OK!” izteicies kāds avots.
Tiek apgalvots, ka Sāra savā vēstījumā atvainojusies par ieilgušo skandālu un rakstījusi, ka “pauž nožēlu par iepriekšējiem notikumiem, kas saistīti ar Jorku namu”. Vai šis mēģinājums izpelnīties karaļa un karalienes labvēlību būs veiksmīgs, vēl rādīs laiks, taču biogrāfs Endrū Launijs izdevumam “The Mirror” norādījis, ka, lai arī viņas “reputācija šobrīd ir gandrīz zemākajā punktā, viņa varētu rast atpakaļceļu, jo prot veikli mainīt savu publisko tēlu.”
Eksperts piebilda: “Viņa spēlē upura lomu, un tas labi strādā Amerikā. Viņa saka: ‘Es varu saņemties, tā bija mana vaina, es nākotnē būšu citāda, tas bija cits cilvēks,’ — un tad viņa atkal atkārto tās pašas kļūdas.”